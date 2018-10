Carlos Tevez sorgt für Aufsehen: "Ich mag Fußball nicht"

Der 76-fache argentinische Nationalstürmer Carlos Tevez, der mittlerweile wieder für Heimatklub Boca Juniors in Buenos Aires spielt, hat in einem Interview kurioserweise verraten, dass er Fußball eigentlich gar nicht mag.

"Ich mag Fußball nicht und ich war auch nie ein Fußballfan", sagte der 34-Jährige der argentinischen Zeitung Clarin und fügte an: "Wenn Barca gegen Real spielt und parallel ein Golfturnier übertragen wird, schaue ich mir lieber Golf an."

Tevez hat in seiner Karriere bereits für Manchester United, Manchester City und Juventus Turin gespielt, darf sich dreifacher englischer Meister und zweimaliger italienischer Champion nennen. Zudem gewann er 2008 mit United die Champions League. Umso mehr verwundert sein Geständnis.

Tevez erklärte, dass er im Fußball eben vor allem die Möglichkeit sah, seinem ärmlichen Umfeld als Kind und Jugendlicher zu entkommen. "Wir lebten so, wie es hier in vielen kleineren Orten üblich ist: Umgeben von Drogen, Waffen und Überfällen", sagte der Angreifer, der in Fuerte Apache, einem der härtesten Viertel von Buenos Aires aufwuchs.

Tevez war 2015 von Juventus schon einmal zu Boca zurückgekehrt, verbrachte das Jahr 2017 dann bei Shanghai Shenhua in China. Seit Anfang 2018 kickt er erneut für Boca und steht in der laufenden Saison bei einem Tor und einem Assist in fünf Einsätzen.