UEFA Nations League: Bulgarien gegen Zypern heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Nations League kommt es am heutigen Samstag, den 13. Oktober, in der Liga C Gruppe 3 zum Duell des Tabellenführers Bulgarien gegen Zypern. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bulgarien konnte seine beiden Auftaktspiele gegen Slowenien (2:1) und Norwegen (1:0) gewinnen und steht mit sechs Punkten an der Tabellenspitze. Zypern unterlag im ersten Spiel Norwegen mit 0:2, konnte aber gegen Slowenien ein 2:1-Sieg feiern.

Bulgarien gegen Zypern: Wann und wo findet die Partie statt?

Das Spiel findet heute im Vasil-Levski-Stadion in Sofia statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Bulgarien gegen Zypern: Übertragung im TV und Livestream

Im Free-TV wird die Begegnung Bulgarien gegen Zypern nicht gezeigt. Der Streamingdienst DAZN hat sich etliche Rechte an der Übertragung der UEFA Nations League gesichert. Auf DAZN könnt ihr auch Bulgarien gegen Zypern live verfolgen.

DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und bietet neben Spitzenfußball aus den europäischen Topligen und der Champions- sowie Europa League auch jeden Menge US-Sport. Das Angebot ist jederzeit kündbar und kann für einen Monat kostenfrei getestet werden.

Nations League: Bulgarien gegen Zypern im Liveticker

SPOX liefert den Liveticker zum Einzelspiel. Auch in einer Konferenz mit den anderen drei Parallelspielen könnt ihr das Ganze verfolgen.

UEFA Nations League: Liga C Gruppe 3 - Ergebnisse und Tabelle

Norwegen - Zypern 2:0 (2:0)

Slowenien - Bulgarien 1:2 (1:1)

Bulgarien - Norwegen 1:0 (0:0)

Zypern - Slowenien 2:1 (0:0)

Platz Nation Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Bulgarien 3:1 2 6 2 Norwegen 2:1 1 3 3 Zypern 2:3 -1 3 4 Slowenien 2:4 -2 0

