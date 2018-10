Niederlande gegen Deutschland, der Schiedsrichter: Wer pfeift die Nations-League-Partie des DFB Teams?

Am Samstag, den 13. Oktober, treffen Deutschland und die Niederlande in ihrer zweiten Partie in der UEFA Nations League aufeinander. Hier bekommt ihr alle Infos zum Schiedsrichter der Begegnung.

Die traditionsreiche Partie der beiden Fußballgrößen beginnt um 20.45 Uhr. Austragungsort ist die Amsterdam Arena.

Niederlande gegen Deutschland: Cüneyt Cakir ist der Schiedsrichter

Cüneyt Cakir ist der Schiedsrichter der Begegnung zwischen der Niederlande und Deutschland. Der 41-jährige Türke ist seit 2006 FIFA-Schiedsrichter und leitete bei der WM 2018 neben zwei Gruppenspielen auch das Halbfinale zwischen Kroatien und England.

Bei der Wahl zum Schiedsrichter des Jahres landete Cakir seit 2012 stets in den Top Ten. Cakir leitete bereits zwei Spiele mit Beteiligung der deutschen Nationalelf: Im vergangenen November war er Schiedsrichter beim 2:2 gegen Frankreich, zudem pfiff er im Jahr 2011 einen 3:0-Sieg der deutschen Mannschaft. Gegner damals: die Niederlande.

© getty

Cüneyt Cakirs Einsätze in den wichtigsten Wettbewerben