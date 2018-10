Fußball-Testspiel heute live: Brasilien gegen Argentinien im Livestream

Im Rahmen der Brasil Global Tour treffen Brasilien und Argentinien am heutigen Dienstag in Saudi-Arabien in einem Testspiel aufeinander. Die letzte Begegnung zwischen den beiden südamerikanischen Nationalmannschaften fand im Juni 2017 statt. SPOX zeigt euch, wo ihr das Testspiel sehen könnt.

Wann und wo findet das Spiel Brasilien - Argentinien statt?

Das Testspiel ist für den heutigen Dienstagabend angesetzt. Anpfiff ist um 20.00 Uhr in Dschidda in Saudi-Arabien.

Superclasico: Wo kann ich das Duell verfolgen?

Das legendäre Duell zwischen den südamerikanischen Mannschaften wird live um 20.00 Uhr auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst sicherte sich neben der UEFA Nations League auch die Rechte für ausgewählte internationale Testspiele.

Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann sich einen Probemonat sichern und 30 Tage lang kostenlos den Streamingdienst nutzen. Hier geht's zum Probemonat!

Brasilien vs. Argentinien: Messi fehlt, Neymar im Fokus

Während sich Lionel Messi nach der WM-Enttäuschung noch von der Nationalmannschaft fernhält und Urlaub mit der Familie macht, ist Neymar wieder in Bestform und als Kapitän der brasilianischen Elf mit von der Partie. Zuletzt konnte der Brasilianer je ein Tor gegen die USA und El Salvador und am Freitag zwei Vorlagen gegen Saudi-Arabien beisteuern.

Brasilien gegen Argentinien: Die letzten drei Spiele