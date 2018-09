Ex-Bremer Lennart Thy wegen Blutspende mit Fair-Play-Preis der FIFA geehrt

Der ehemalige U20-Fußball-Nationalspieler Lennart Thy ist für sein Engagement zugunsten eines Leukämie-Patienten mit dem FIFA-Fair-Play-Preis geehrt worden.

Der 26-Jährige, derzeit in Diensten des türkischen Erstligisten Büyüksehir Erzurumspor, hatte im März auf ein Ligaspiel seines damaligen Klubs VVV Venlo verzichtet, weil bei einem Leukämiepatienten eine seltene Übereinstimmung mit seiner DNA festgestellt worden war.

Lennart Thy zog Blutspende einem Spiel vor

Thy, der für seinen Jugendverein SV Werder Bremen einst in der Bundesliga spielte, spendete daher in Absprache mit seinem Klub Venlo Blut, anstatt zu spielen. Bei der niederländischen Erstliga-Partie gegen die PSV Eindhoven (0:3) wurde er daraufhin zum Spieler des Spiels gewählt, obwohl er gar nicht auf dem Rasen stand. Zudem erhoben sich die 30.000 Zuschauer in der elften Minute von ihren Sitzen und spendeten Applaus.

Thy: "Es gab keine andere Option"

"Als ich die Chance hatte, einem schwer Krankem zu helfen, gab es gar keine andere Option, als ihm zu helfen", sagte Thy bei der Ehrung im Rahmen der Weltfußballer-Gala am Montagabend in London: "Das Beste aber ist, dass sich danach in den Niederlanden viele weitere Menschen haben typisieren lassen."

