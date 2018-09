UEFA Nations League: Nordirland gegen Bosnien-Herzegowina heute live im TV, Livestream, Liveticker

Nordirland trifft am heutigen Samstag in der Nations League auf Bosnien-Herzegowina. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Beide Teams waren bei der WM in Russland nicht dabei: Während Bosnien-Herzegowina in der Qualifikation auf Platz 3 hinter Belgien und Griechenland landete, scheiterte Nordirland als zweitplatzierte Mannschaft in der Deutschland-Gruppe in den Playoffs gegen die Schweiz.

Wo und wann spielt Nordirland gegen Bosnien-Herzegowina?

Die Partie zwischen Nordirland und Bosnien-Herzegowina in der Gruppe 3 der Liga B findet am heutigen Samstag um 15 Uhr statt. Spielstätte ist der Windsor Part in Belfast.

Nordirland gegen Bosnien-Herzegowina heute live im TV und im Livestream sehen

Die Live-Übertragungsrechte für das Spiel hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Neben der Partie zwischen Bosnien-Herzegowina zeigt DAZN viele weitere Begegnungen der Nations League.

DAZN überträgt während des Ligabetriebs auch Spiele aus der Champions League, Europa League, Primera Division, Ligue 1 und Serie A. Außerdem stehen viele weitere Sportarten wie beispielsweise Boxen, Darts oder die Topligen aus dem US-Sport auf dem Programm. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro monatlich.

Wer das Spiel zwischen Nordirland und Bosnien-Herzegowina nicht sehen kann, hat im Liveticker von SPOX dennoch die Möglichkeit, das Spielgeschehen live zu verfolgen.

UEFA Nations League: Die Gruppe von Nordirland und Bosnien-Herzegowina

In den vier Ligen der UEFA Nations League befinden sich Nordirland und Bosnien-Herzegowina in der zweithöchsten Liga B. In der Gruppe 3 wurde den beiden Mannschaften Österreich als weitere Gegner zugelost.

Die drei Kontrahenten kämpfen in Hin- und Rückspiel um den Gruppensieg, der den Aufstieg in Liga A garantiert. Während Platz 2 die Liga hält, steigt der Drittplatzierte in die letzte Liga ab. Hier gibt es alle Infos zum Modus der UEFA Nations League.

Gruppe /Liga Liga A Liga B Liga C Liga D Gruppe 1 Deutschland, Frankreich, Niederlande Tschechien, Ukraine, Slowakei Schottland, Albanien, Israel Georgien, Lettland, Kasachstan, Andorra Gruppe 2 Belgien, Schweiz, Island Türkei, Schweden, Russland Ungarn, Griechenland, Finnland, Estland Weißrussland, Luxemburg, Moldawien, San Marino Gruppe 3 Portugal, Italien, Polen Nordirland, Bosnien und Herzegowina, Österreich Norwegen, Bulgarien, Zypern, Slowenien Aserbaidschan, Faröer, Malta, Kosovo Gruppe 4 Spanien, England, Kroatien Dänemark, Irland, Wales Rumänien, Serbien, Montenegro, Litauen Mazedonien, Armenien, Liechtenstein, Gibraltar

UEFA Nations League: Die Spiele vom Samstag im Überblick