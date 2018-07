U19-EM: Finale zwischen Italien und Portugal heute live im TV und Livestream sehen

CSL Live Guangzhou Evergrande -

Am Sonntag findet das Finale der U19-Europameisterschaft in Finnland statt. Im Endspiel stehen sich Italien und Portugal gegenüber, die bereits in der Gruppenphase aufeinander trafen. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live im TV und im Livestream sehen könnt.

Im Halbfinale setzte sich Italien mit 2:0 gegen Frankreich durch. Die Tore erzielten Christian Capone und Moise Kean. Noch deutlicher gewann Portugal gegen die Ukraine. Beim 5:0-Erfolg trafen Pedro Correia, sowie Joao Filipe und Francisco Trincao jeweils doppelt.

U19-EM: Wann und wo findet das Finale statt?

Das Endspiel der U19-Europameisterschaft findet am Sonntag, den 29. Juli, um 18.30 Uhr statt. Austragungsort ist das OmaSP Stadion in Seinäjoki. Dies ist Heimspielstätte des finnischen Erstligisten SJK Seinäjoki.

Das Finale der U19-EM live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Italien und Portugal ist beim Free-TV-Sender Sport1 zu sehen. Die Übertragung beginnt um 18.25 Uhr. Zudem bietet der Sportsender auch einen kostenlosen Livestream auf der Homepage an.

Italien gegen Portugal: Das Duell in der Gruppenphase

Bereits im zweiten Spiel der Gruppe A trafen Italien und Portugal aufeinander. Nach nur neun Minuten handelte sich Portugals Abwehrspieler Diogo Queiros einen Platzverweis ein, die Italiener taten sich aber dennoch lange schwer und kamen erst in der 53. Minute zum Führungstreffer, Christian Capone traf zum 1:0.

Portugal ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und kam durch Miguel Luis zum Ausgleich. In der Schlussphase schwanden den Portugiesen jedoch die Kräfte und die Squadra Azzurra drehte auf: Gianluca Scamacca und Davide Frattesi brachten Italien mit 3:1 in Front. Der späte Anschlusstreffer durch Domingos Quina kam aus Sicht der Portugiesen zu spät. Es blieb beim 3:2-Sieg für Italien.

Deutschland nicht bei der U19-Europameisterschaft vertreten

Die deutsche U19-Nationalmannschaft verpasste die Qualifikation für die Europameisterschaft 2018. Die DFB-Auswahl scheiterte in der sogenannten "Elitenrunde" in einer Gruppe mit Norwegen, den Niederlanden und Schottland. Nur die Erstplatzierten der sieben Gruppen qualifizierten sich für die Endrunde. Am Ende setzten sich die punktgleichen Norweger nur aufgrund des direkten Vergleichs gegenüber den Deutschen durch.

Zieler, Bender, Toprak und Co.: Das machen die U19-Europameister von 2008 heute © getty 1/20 Vor zehn Jahren wurde die deutsche U19-Nationalmannschaft Europameister. Viele Talente von damals haben sich zu gestandenen Bundesligaspielern entwickelt. Andere kamen über den Talentstatus nie heraus. SPOX zeigt, was die EM-Helden von 2008 heute machen. © getty 2/20 TORHÜTER - Ron-Robert Zieler: Er war der Stammkeeper bei der EM und bestritt alle fünf Partien über die volle Distanz. Damals noch bei Manchester United unter Vertrag spielt der 29-Jährige nach Stationen in Hannover und Leicester beim VfB Stuttgart. © getty 3/20 Tom Mickel: Mit einem Bankplatz begnügen musste sich der heutige Hamburger. Aus der Jugend von Energie Cottbus wechselte er zum HSV und bestritt nur zwei Profispiele. Zwei Jahre lang war er zwischenzeitlich bei Greuther Fürth, ehe er 2015 zurückkehrte. © getty 4/20 ABWEHR - Florian Jungwirth: Er war der Kapitän der Erfolgsmannschaft. Jungwirth spielte in Deutschland bei 1860 München, Dresden, Bochum und Darmstadt. Heute ist er bei den San Jose Earthquakes in der MLS unter Vertrag. Und fühlt sich durchaus wohl. © getty 5/20 Björn Kopplin: Der gebürtige Berliner war bei der EM als Linksverteidiger gesetzt. Heute spielt er in Dänemark bei Bröndby IF. In Deutschland war er nach seiner Zeit in der Jugend des FC Bayern bei Bochum, Union Berlin und Münster unter Vertrag. © getty 6/20 Bastian Oczipka: Nur zu zwei Kurzeinsätzen kam dagegen der heutige Schalker. Dafür klappte es bei ihm mit der Bundesligakarriere. Den Durchbruch hatte er beim FC St. Pauli in der 2. Liga und schließlich folgten erfolgreiche Jahre bei Eintracht Frankfurt. © getty 7/20 Stefan Reinartz: Er ist der einzige Europameister, der seine Karriere offiziell beendet hat. Inzwischen hat Reinartz gemeinsam mit Jens Hegeler für die Spielanalyse das Packing-System entwickelt. Mit der Firma Impect möchten sie nun groß rauskommen. © getty 8/20 Ömer Toprak: Es waren seine einzigen Einsätze im DFB-Trikot, denn anschließend entschied er sich für die türkische Nationalmannschaft. In der Bundesliga entwickelte er sich ebenfalls zu einem gestandenen Spieler in Freiburg, Leverkusen und Dortmund. © getty 9/20 MITTELFELD - Lars Bender: Die Zwillinge von 1860 München mischten damals das Turnier auf. Lars wechselte ein Jahr später zu Bayer Leverkusen und schien eine größere Karriere als sein Bruder einzuschlagen. © getty 10/20 Sven Bender: Sven wechselte zwar im gleichen Jahr ebenfalls in die Bundesliga zu Borussia Dortmund, setzte sich dort jedoch nur selten als Stammspieler durch. Seit 2017 sind die Zwillinge wieder vereint, denn Sven kam ebenfalls nach Leverkusen. © getty 11/20 Dennis Diekmeier: Der Außenverteidiger gehörte ebenfalls zu den gestandenen Bundesligaspielern, doch seit diesem Sommer ist Diekmeier vereinlos. Nach acht Jahren beim HSV sucht der 28-Jährige weiterhin nach einem neuen Verein. © getty 12/20 Timo Gebhart: Er galt als das größte Talent. Im Finale war er sogar an allen drei Treffern beteiligt. Doch zahlreiche Verletzungen und einige Eskapaden außerhalb des Platzes sorgten dafür, dass Gebhart heute ebenfalls ohne Verein dasteht. © getty 13/20 Danny Latza: Der Mittelfeldspieler musste sich lange mit der 2. Liga bei Darmstadt und Bochum begnügen. Doch nach seinem Wechsel 2015 zu Mainz 05 ist Latza auch in der Bundesliga angekommen. © getty 14/20 Marcel Risse: Auf sich aufmerksam machte Risse nach der EM bei einer Leihe von Leverkusen nach Nürnberg. Anschließend bestritt er viele Bundesligaspiele für Mainz und Köln. Zuletzt stieg er mit dem Effzeh jedoch aus der Bundesliga ab. © getty 15/20 Mario Vrancic: Ebenfalls in der 2. Liga unterwegs ist Vrancic - allerdings in England. Der Mittelfeldspieler spielt seit 2017 bei Norwich City und peilt in der kommenden Saison den Aufstieg in die Premier League an. © getty 16/20 ANGRIFF - Deniz Naki: Von den Stürmern hat sich kaum einer die ganz große Karriere gemacht. Naki ist aktuell vereinslos und in den letzten Jahren als kurdischer Freiheitskämpfer in Erscheinung getreten. Ob er seine Fußballkarriere fortsetzt, ist offen. © getty 17/20 Savio Nsereko: Er wechselte einst für 8,5 Millionen Euro zu West Ham United, doch bei keinem seiner folgenden 13 Vereinen in fünf Ländern schaffte Nsreko den Durchbruch, auch aufgrund vieler privater Eskapaden. Aktuell ist er erneut vereinslos. © getty 18/20 Rahman Soyudogru: Er ist der heute wohl unbekannteste Akteur des damaligen 18er Kaders. In seiner gesamten Karriere hat Soyudogru lediglich drei Spiele im Profibereich bestritten. Seit 2014 freut sich Fünftligist FV Ravensburg über seine Tore. © getty 19/20 Richard Sukuta-Pasu: Anders sieht es bei Sukuta-Pasu aus. Zwar setzte sich der Stürmer in der Bundesliga nicht durch, doch für einen soliden Zweitligastürmer hat es gereicht. Aktuell steht der 28-Jährige beim MSV Duisburg unter Vertrag. © getty 20/20 TRAINER - Horst Hrubesch: Das einstige Kopfballungeheuer führte die junge Mannschaft zum EM-Titel. Derzeit ist der 67-Jährige in Personalunion als DFB-Sportdirektor und Trainer der Frauen-Nationalmannschaft tätig.

