Manchester City gegen Liverpool live beim ICC im TV und Livestream verfolgen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (2.05 Uhr LIVE auf DAZN) treffen die Premier-League-Klubs Manchester City und der FC Liverpool aufeinander. Beide Teams verloren ihr erstes Spiel beim International Champions Cup jeweils gegen Borussia Dortmund. Alle wichtigen Informationen zu der Partie und der Übertragung gibt es hier.

ManCity gegen Liverpool: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Spiel zwischen Manchester City und dem FC Liverpool findet im MetLife Stadium in Rutherford, dem Stadion von den New York Giants und New York Jets, satt. Anstoß ist am Donnerstag, den 26. Juli, um 2.05 Uhr (MEZ).

© getty

ManCity - Liverpool: Das Spiel live im TV oder im Livestream

Die Partie der beiden englischen Klubs ist live beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Das "Netflix des Sports" überträgt zudem noch weitere Partien des ICC.

Doch das ist nicht alles: Neben dem ICC überträgt DAZN noch weitere Testspiele, sowie Spiele aus der Premier League, Serie A, Ligue A und La Liga. DAZN kostet 9,99 Euro im Monat, der erste Monat ist kostenlos.

ManCity und Liverpool verloren gegen den BVB

Das erste Spiel des ICC fand zwischen Manchester City und Borussia Dortmund statt. Ein verwandelter Foulelfmeter von Mario Götze entschied das Spiel zugunsten des Bundesligisten. Im Spiel des BVB gegen den FC Liverpool fielen dagegen mehr Tore. Nachdem Virgil van Dijk die Reds in Führung köpfte, traf Christian Pulisic doppelt und war beim Treffer durch Bruun Larsen zum 3:1-Endstand entscheidend beteiligt.

International Champions Cup 2017: Abschlusstabelle zum USA-Turnier

Rang Verein 1 FC Barcelona 2 Manchester City 3 AS Rom 4 Manchester United 5 Juventus Turin 6 Tottenham Hotspur 7 Paris Saint-Germain 8 Real Madrid

Liverpool holt Alisson für Rekordsumme

In der vergangenen Woche meldete der FC Liverpool den Transfer von Torhüter Alisson von AS Rom als perfekt. Der Brasilianer wechselt für 62,5 Millionen zu den Reds und ist damit der teuerste Keeper der Welt. Beim ICC wird der 25-Jährige allerdings noch nicht im Einsatz sein. Im Spiel gegen den BVB stand Loris Karius zwischen den Pfosten.

Manchester City: Der Spielplan beim ICC

Datum Anstoß (MESZ) Gegner Ort, Land Stadion Ergebnis 21.7. 3 Uhr Borussia Dortmund Chicago, USA Soldier Field 0:1 26.7. 2 Uhr FC Liverpool Rutherford, USA MetLife Stadium 29.7. 1 Uhr Bayern München Miami, USA Hard Rock Stadium

FC Liverpool: Der Spielplan beim ICC