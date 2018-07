Bericht: Thierry Henry gibt mündliche Zusage für Trainer-Job bei Aston Villa

International Champions Cup Do 26.07. Topspiele pur: FCB - Juve, BVB - Benfica & City - Reds Club Friendlies Leicester -

Nach seinem Job als Assistenzcoach Belgiens strebt der ehemalige Starstürmer Thierry Henry einen Posten als Cheftrainer an und steht offenbar kurz vor einem Engagement beim englischen Zweitligisten Aston Villa. Dies berichtet der Daily Star.

Demnach hat der Franzose dem Traditionsverein bereits seine mündliche Zusage gegeben, den aktuellen Chefcoach Steve Bruce abzulösen.

Bei Villa hofft man, dass der ehemalige Weltstar von Arsenal und Barcelona die Mannschaft zurück in die Premier League führen kann. Nach dem verlorenen Playoff-Finale gegen den FC Fulham (0:1) blieb eben dieser ersehnte Aufstieg aus und man muss sein Glück nun erneut in der Championship versuchen.

Im Anschluss an die Verpflichtung von Chelsea-Legende Frank Lampard als neuer Trainer von Derby County, könnte sich mit Henry ein weiterer schillernder Name in Englands 2. Liga seine ersten Sporen als Cheftrainer verdienen.