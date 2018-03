Niederlande: Rekordspieler Wesley Sneijder erklärt seinen Rücktritt aus der Elftal

Premier League Live Lok Moskau -

Der niederländische Rekordnationalspieler Wesley Sneijder (Al-Gharafa/Katar) hat nach einem Gespräch mit dem neuen Bondscoach Ronald Koeman seinen Rücktritt aus der Elftal erklärt. Dieser kam offenbar auf sanften Druck von Koeman zustande.

"Wesley ist einer der besten niederländischen Fußballspieler der vergangenen Jahre. Ich baue eine neues Oranje-Team auf. Deshalb muss ich Entscheidungen treffen", sagte Koeman. Mit 133 Einsätzen hält Sneijder den niederländischen Länderspielrekord.

Er debütierte für Oranje am 30. April 2003 in einem Länderspiel gegen Portugal. Mit Oranje wurde der Mittelfeldspieler 2010 bei der Weltmeisterschaft in Südafrika Zweiter, 2014 bei der WM in Brasilien Dritter. Sein letztes Länderspiel absolvierte der 33 Jahre alte Ex-Oranje-Kapitän am 14.11.2017 gegen Rumänien in Bukarest. Zuvor hatte auch Bayern-München-Ass Arjen Robben seinen Rücktritt aus der niederländischen Auswahl erklärt.