Real Madrids Raphael Varane über Neymar-Ausfall: "Wird trotzdem hart"

Wie Neymars Vater bei ESPN Brasil bestätigte, wird Paris Saint-Germain das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Real Madrid ohne den brasilianischen Superstar bestreiten müssen. Real-Verteidiger Raphael Varane glaubt dennoch an ein enges Match.

"Egal, ob mit oder ohne Neymar: Es wird hart", sagte Varane, der mit Real auf ein 3:1-Polster aus dem Hinspiel bauen kann, nach der Liga-Niederlage bei Espanyol Barcelona am Dienstag. "PSG wird alle Geschütze auffahren. Aber wir sind bereit und werden uns gut einstellen", fügte der Franzose an.

Die unerwartete 0:1-Pleite bei Espanyol werde keinen negativen Effekt auf das Rückspiel gegen Paris am kommenden Dienstag haben, versicherte Varane. Zudem forderte der 24-Jährige, dass Real trotz bereits verspielter Chancen auf die spanische Meisterschaft auch in LaLiga stets voll fokussiert auftreten müsse. "Wir dürfen es in der Liga nicht schleifen lassen, müssen immer mit der gleichen Dynamik auftreten und versuchen, jedes Spiel zu gewinnen", so Varane.

Bei 14 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Barcelona haben die Königlichen keine realistische Chance mehr, ihren Meistertitel zu verteidigen. Nach 26 Spielen rangiert die Elf von Trainer Zinedine Zidane auf Platz drei, könnte am Mittwochabend vom FC Valencia aber wieder auf den vierten Rang verdrängt werden.