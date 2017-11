Draxler mit Gefühl, Asensio mit Gewalt

WC Qualification Europe Do 20:45 Das Zittern beginnt! Die WM-Playoffs auf DAZN NHL Sa 19:00 Draisaitl zur Primetime: Oilers @ Rangers Serie A Paranaense -

Julian Draxler brilliert in Abwesenheit von Neymar für Paris St. Germain und trifft sehenswert. Auch Mannschaftskollege Edison Cavani weiß zu überzeugen. Marco Asensio packt den Hebel für Real Madrid aus, Anthony Modeste netzt in China. Die Top 10 Tore vom Wochenende.

Julian Draxler (Paris St. Germain): 2:0 gegen SCO Angers

Neymar ist gesperrt, also müssen es die anderen richten - dachte sich wohl auch Draxler, der gegen Angers ein besonders feines Füßchen bewies. Der deutsche Nationalspieler bekam einen perfekt getimten Steilpass von Dani Alves in den Sechszehner gespielt, ehe er den Ball über den Keeper hob.

Amato Ciciretti (Benevento): 1:0 gegen Juventus

Zwölftes Spiel, zwölfte Niederlage. Für Benevento gab es auch gegen Juve nichts zu holen, obwohl es zeitweise richtig gut lief. Das lag allen voran an Ciciretti, der sein Team mit einem Traumfreistoß in Führung brachte. Mit seinem linken Hebel zirkelte der die Nummer zehn die Kugel an Juves Mauer vorbei ins Eck.

Ryan Boudebouz (Betis Sevilla): 2:2 gegen Getafe

Getafes Abwehr stand zwar tief, aber passiv. Das nutzte Boudebouz, der sich ein Herz nahm und einfach mal trocken ins linke Eck abzog. Aus rund 20 Metern kann man das mal so machen.

Danilo Avelar (SC Amiens): 1:1 gegen Montpellier

Was 'ne Bude! Nach einem Eckball klärt Montpellier den Ball nur bis zur Strafraumgrenze, der Brasilianer läuft hin und hat das Ding mit dem Rücken zum Tor und einem Scherenschritt über Freund und Feind hinweg ins gegnerische Netz.

Iago Falque (FC Turn): 1:0 gegen Inter Mailand

Eins, zwei, drei, vier - allesamt Gegenspieler, die sich Falque in den Weg stellten. Oder besser gesagt: In den Weg stellen wollten. Denn der Spanier ließ sich von der Wand nicht beeindrucken und zog mit ein paar Haken am Sechszehner nach links, um dann trocken ins kurze Eck abzuschließen.

Ronaldo, Neymar und Co.: Fünf Sterne Deluxe! © getty 1/39 Mit welchem Spieler kann man in FIFA 18 alle Gegner austanzen? SPOX zeigt auch die Künstler mit einer Fünf-Sterne-Bewertung im Bereich "Skill Moves". Verraten sei schonmal: Ein gewisser Lionel Messi ist nicht dabei © getty 2/39 GELSON MARTINS (Sporting Lissabon - 81) © getty 3/39 THABO RAKHALE (Orlando Pirates - 70) © getty 4/39 MATHEUS PEREIRA (Girondins Bordeaux - 70) © getty 5/39 BENSON MANUEL (KRC Genk - 69) © getty 6/39 RICARDO KISHNA (ADO Den Haag - 75) © getty 7/39 EDISON FLORES (AAlborg BK - 63) © getty 8/39 VITINHO (ZSKA Moskau - 77) © getty 9/39 JORDAN BOTAKA (VV St. Truiden - 66) © getty 10/39 ALEXANDRU MAXIM (FSV Mainz 05 - 75) © getty 11/39 MOHAMED ELYOUNOUSSI (FC Basel - 78) © getty 12/39 VINCENT ABOUBAKAR (FC Porto - 78) © getty 13/39 GIORGI CHANTURIA (Ural Oblast Swerdlowsk - 70) © getty 14/39 CHARLY MUSONDA (FC Chelsea - 76) © getty 15/39 OUSSAMA ASSAIDI (Twente Enschede - 73) © twitter.com/VillanuevaRoll 16/39 CARLOS VILLANUEVA (Blackburn Rovers - 75) © getty 17/39 MARLOS (Shakhtar Donezk - 82) © getty 18/39 YANNICK BOLASIE (FC Everton - 78) © getty 19/39 SOFIANE BOUFAL (FC Southampton - 79) © getty 20/39 MATIAS FERNANDEZ (AC Florenz - 78) © getty 21/39 ILSINHO (Philadelphia Union - 67) © getty 22/39 IGNACIO PIATTI (Montreal Impact - 80) © getty 23/39 ANDRIY YARMOLENKO (Borussia Dortmund - 81) © getty 24/39 STEPHAN EL SHAARAWAY (AS Rom - 80) © getty 25/39 OUSMANE DEMBELE (FC Barcelona - 83) © getty 26/39 ELTON (Al Qadisiyah FC - 74) © getty 27/39 JUAN CUADRADO (Juventus Turin - 82) © getty 28/39 DOUGLAS COSTA (Juventus Turin - 82) © getty 29/39 HATEM BEN ARFA (Paris St.-Germain - 81) © getty 30/39 AIDEN MCGEADY (AFC Sunderland -75) © getty 31/39 RIYAD MAHREZ (Leicester City - 83) © getty 32/39 NANI (Lazio Rom - 83) © getty 33/39 FRANCK RIBERY (FC Bayern München - 86) © getty 34/39 THIAGO ALCANTARA (FC Bayern München - 88) © getty 35/39 PAUL POGBA (Manchester United - 87) © getty 36/39 ANGEL DI MARIA (Paris St.-Germain - 85) © getty 37/39 RICARDO QUARESMA (Besiktas Istanbul - 83) © getty 38/39 NEYMAR (Paris St.-Germain - 92) © getty 39/39 CRISTIANO RONALDO (Real Madrid - 94)

Thomas (Atletico Madrid): 1:0 gegen Deportivo La Coruna

Alle Welt dachte wohl, dass Gabi den Freistoß aus zirka 18 Metern treten würde. Doch nix da: Der Kapitän legte die Kugel lediglich für seinen Mitspieler Thomas ab, der die Überraschungsaktion dann mit einem Innenristschuss ins Torwarteck krönte. Das ganze Szenario spielte sich übrigens in der Nachspielzeit ab - Last-Minute-Treffer nennt man so etwas wohl.

Anthony Modeste (Tiajin Quanjian): 1:0 gegen Guangzhou Evergrande

Auch im fernen China hat der Ex-Kölner Modeste seinen Killerinstinkt offenbar nicht verloren. Eine Flanke von rechts nimmt der Stürmer direkt ab und knallt das Leder in die Maschen. Solide.

Simone Verdi (FC Bologna): 1:0 gegen Crotone

Freistöße scheinen eine der leichteren Übungen von Verdi zu sein. Präzise, aber feste haute die Nummer neun den ruhenden Ball ins Tor. Der Keeper kann bei dem Gerät nur hinterherschauen.

Marco Asensio (Real Madrid): 2:0 gegen Las Palmas

Las Palmas klärte den Ball nur einige Meter vor den eigenen Strafraum, dort lauert Asensio - und ließ sich nicht zweimal bitten. Der spanische Nationalspieler holte aus und feuerte die hoppelnde Kugel ohne Rücksicht auf Verluste direkt in den Winkel. Überragender Schuss mit der linken Klebe!

Edison Cavani (Paris St. Germain): 3:0 gegen SCO Angers

Konterfußball in seiner Reinform: Super-Youngster Kylian Mbappe erläuft einen langgespielten Steilpass in die Spitze, spielt die Kugel mit der Hacke in die Mitte, dort lauert Cavani. Der Uruguayer fackelt nicht lange und zimmert den Ball kompromisslos ins kurze Eck.