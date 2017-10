Kann Real in der Liga endlich überzeugen?

Primera División Live Espanyol -

Real Betis Primera División Live Las Palmas -

La Coruna Primera División Real Betis -

Getafe Primera División Valencia -

Leganes Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Espanyol Primera División Barcelona -

Sevilla Primera División Levante -

Girona Primera División Celta Vigo -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Primera División Real Madrid -

Las Palmas

Kommt Real Madrid am 11. Spieltag der Primera Division in der Liga endlich in Fahrt? Die Königlichen spielen am Sonntag daheim gegen Las Palmas, während der FC Barcelona am Samstag im Heimspiel gegen den FC Sevilla vorlegen kann. Hier gibts alle Infos zum Liveticker, den Livestream, dem Tabellenstand und den besten Torschützen.

Die wichtigsten Infos zum Spieltag in Kürze:

Das hatte sich Real Madrid bestimmt anders vorgestellt: Nach zehn gespielten Partien liegt Real Madrid in der Liga lediglich auf Rang drei. Der Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona beträgt bereits acht Punkte.

Lionel Messi hat in seinen 392 Einsätzen in der Primera Division 501 Torbeteiligungen verzeichnen können (361 Tore, 140 Vorlagen).

Atleticos Diego Godin hat mit seinem Spiel vergangenes Wochenende gegen Villarreal den Rekord für die meisten Einsätze eines Nicht-Spaniers für die Madrilenen eingestellt. Er steht wie Luis Amaranto Perea bei 224 Ligaspielen. Zudem steht Filipe Luis bei mittlerweile 200 Liga-Einsätzen.

11. Spieltag: Begegnungen,Termine, Livestreams, Liveticker

Datum/Uhrzeit Begegnung Livestream Liveticker Fr., 03.11., 21 Uhr Betis - Gefate DAZN SPOX Sa., 04.11., 13 Uhr Valencia - Leganes DAZN SPOX Sa., 04.11., 16.15 Uhr Deportivo - Atletico Madrid DAZN SPOX Sa., 04.11., 18.30 Uhr Alaves - Espanyol Barcelona DAZN SPOX Sa., 04.11., 20.45 Uhr FC Barcelona - FC Sevilla DAZN SPOX So., 05.11., 12 Uhr UD Levante - FC Girona DAZN SPOX So., 05.11., 16.15 Uhr Celta Vigo - Athletic Bilbao DAZN SPOX So., 05.11., 18.30 Uhr Real Sociedad - SD Eibar DAZN SPOX So., 05.11., 18.30 Uhr FC Villarreal - FC Malaga DAZN SPOX So., 05.11., 20.45 Uhr Real Madrid - UD Las Palmas DAZN SPOX



Der Stand in der Tabelle der Primera Division

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Barcelona 10 28:3 25 28 2. FC Valencia 10 27:11 16 24 3. Real Madrid 10 19:9 10 20 4. Atlético Madrid 10 15:6 9 20 5. FC Sevilla 10 11:9 2 19 6. FC Villarreal 10 16:11 5 17 7. CD Leganés 10 9:5 4 17 8. Betis Sevilla 9 19:17 2 16 9. Real Sociedad 10 21:20 1 14 10. Getafe 10 13:11 2 12 11. UD Levante 10 11:13 -2 12 12. FC Girona 10 11:15 -4 12 13. Celta Vigo 10 19:16 3 11 14. Atletic Bilbao 10 10:12 -2 11 15. Espanyol Barcelona 9 8:12 -4 10 16. Deportivo La Coruña 9 10:18 -8 8 17. SD Eibar 10 5:22 -17 8 18. UD Las Palmas 9 7:22 -15 6 19. FC Malaga 10 6:21 -15 4 20. Deportivo Alaves 10 4:16 -12 3

Die besten Torjäger der La Liga