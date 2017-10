Wo kann ich Porto gegen Pacos live sehen?

Bundesliga Fr Jetzt S04-M05: Jetzt die Highlights anschauen! Primera División Live Levante -

Am 9. Spieltag der Primeira Liga empfängt der FC Porto den Tabellenzehnten FC Pacos de Ferreira im Estadio do Dragao. Porto wartet seit 2013 auf einen Meistertitel, gibt in dieser Saison allerdings den Takt vor und holte bisher 22 von 24 möglichen Punkten. Nach der knappen Niederlage gegen RB Leipzig sind die Dragoes gegen Pacos auf Wiedergutmachung aus. SPOX liefert euch die wichtigsten Infos zum Spiel und sagt euch, wo ihr das Match im Livestream sehen könnt.

Der FC Porto schickt sich an, eine fast fünf Jahre andauernde Durststrecke ohne Meistertitel zu beenden. Nach acht Spielen haben die Dragoes noch keine Niederlage hinnehmen müssen und teilte sich lediglich im Topspiel mit dem ärgsten Verfolger Sporting Lissabon die Punkte.

Zwar verlor Porto unter der Woche bei RB Leipzig ein wichtiges Champions-League-Spiel, überzeugte jedoch spielerisch einmal mehr. Gegen den FC Pacos de Ferreira ist der Champions-League-Sieger von 2004 klarer Favorit. Bislang ist das heimische Estadio do Dragao eine Festung und der FC Pacos schwächelt in dieser Spielzeit gerade bei Auswärtsspielen. Vier von sechs Spielen verlor Pacos in der Fremde.

Wann spielt FC Porto gegen FC Pacos?

Spiel FC Porto - FC Pacos Datum Samstag, 21. Oktober 2017 Uhrzeit 21.30 Uhr

Wo finde ich einen Livestream zu FC Porto gegen FC Pacos?

Der Streaming-Dienst DAZN bietet zum Spiel des FC Porto gegen FC Pacos einen Livestream an. Eine TV-Übertragung findet in Deutschland nicht statt.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Portal, das zahlreiche internationale Fußballspiele der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 im Livestream anbietet. Darüber hinaus wird auch Tennis, US-Sport, Darts und vieles mehr live übertragen. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet der Dienst monatlich nur 9,99 Euro.

Der Kader des FC Porto

Abgesehen von Torhüter Fabiano (Kreuzbandriss) und Tiquinho Soares stehen Trainer Sergio Conceicao wie auch schon in der Champions League alle wichtigen Spieler zur Verfügung.

Position Spieler FC Porto Torhüter Iker Casillas, Jose Sa Abwehrspieler Alex Telles, Ivan Marcano, Felipe, Miguel Layun, Diego Reyes, Maxi Pereira, Ricardo Mittelfeldspieler Danilo Pereira, Sergio Oliveira, Hector Herrera, Yacine Brahimi, Olivier Torres, Otavio, Andre Andre Stürmer Vincent Aboubakar, Jesus Corona, Moussa Marega, Francisco Soares

Nachdem Conceicao in der Champions League Jose Sa den Vorzug vor Torhüter-Legende Iker Casillas gegeben hatte, könnte dieser gegen Pacos wieder zwischen die Pfosten zurückkehren. Unwahrscheinlicher ist hingegen, dass Conceicao auf seinen treffsichersten Stürmer Vincent Aboubakar verzichtet.

Der Kader des FC Pacos de Ferreira

Ausgerechnet gegen den FC Porto fehlt Trainer Vasco Seabra ein wichtiger Baustein in der eh schon anfälligen Viererkette. Rechtsverteidiger Bruno Santos muss gegen die Dragoes eine Gelbsperre absitzen. Für Santos dürfte Francisco Alfonso in die Startelf rücken.

Position Spieler FC Pacos Torhüter Mario Felgueiras, Rafael Defendi Abwehrspieler Joao Gois, Rui Correira, Miguel Vieira, Bruno Santos, Francisco Alonso, Ricardo Mittelfeldspieler Andre Leao, Mateus da Silva, Pedrinho, Antonio Xavier, Diego Medeiros, Awer Mabil Stürmer Bruno Moreira, Luiz Phellype, Vasco Rocha, Welthon

Auch auf der linken Seite wird die Personaldecke bei Pacos immer dünner. Hector Quinones fällt mit einer Muskelverletzung aus. Allerdings übernahm Joao Gois bereits beim knappen 3:2-Sieg über Moreirense am 8. Spieltag die Rolle.

Vorschau auf FC Porto gegen FC Pacos