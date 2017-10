Premieren-Sieg! Leipzig dominiert Porto

Serie A Corinthians -

Gremio Ligue 1 Saint-Etienne -

Montpellier Premier League West Ham -

Brighton J1 League Kobe -

Tosu A-League Sydney FC -

Sydney Wanderers Primera División Levante -

Getafe Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Primera División Real Betis -

Alaves Ligue 1 Monaco -

Caen Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Brom Primera División Valencia -

Sevilla 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

Bordeaux Ligue 1 Angers -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Dijon Ligue 1 Nantes -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Lille Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Mailand Primeira Liga Porto -

Pacos Ferreira Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Villarreal -

Las Palmas Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Florenz Serie A AC Mailand -

Genua Serie A SPAL -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Premier League ZSKA Moskau -

Zenit Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao Super Liga Roter Stern Belgrad -

Lucani Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Ligue 1 Marseille -

PSG Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter Mailand -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolverhampton Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo -

Milan Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Strasbourg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nizza Championship Leeds -

Sheffield Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man Utd -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Primera División Sevilla -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A Milan -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Strasbourg -

Angers Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A Rom -

Bologne Primeira Liga Boavista -

Porto Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

Eindhoven Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Club Brugge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Ligue 1 Toulouse -

Saint-Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona – Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna

RB Leipzig hat den ersten Sieg in seiner jungen Champions-League-Historie geholt. Gegen den FC Porto gewann das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl hochverdient mit 3:2 (3:2).

RB Leipzig drückte dem Spiel sofort den Stempel auf. Durch das gewohnt starke Kollektiv-Pressing kam Portos Kombinationsspiel nicht zur Entfaltung. Leipzigs Balance aus schnellem Kurzpassspiel und Pässen in die Tiefe brachte nicht nur Sicherheit, sondern auch reichlich Tormöglichkeiten.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Porto war mit der Schnelligkeit der Hausherren maßlos überfordert. Auch in der Entstehung des Führungstreffers durch Orban waren die portugiesischen Hintermänner lediglich Zuschauer. Jose Sa, der den entthronten Stammtorhüter Casillas (166 CL-Einsätze) schon am Wochenende in der Liga auf die Bank verdrängte, ließ unmittelbar zuvor einen Distanzschuss von Bruma nach vorne abklatschen.

Vom zwischenzeitlichen Ausgleich, der nach einem Einwurf wie aus dem Nichts fiel, ließ sich Leipzigs Offensive nicht beeindrucken. Das Zeugnis der ersten 45 Minuten: 70 Prozent Ballbesitz, 14:4 Torschüsse, 7:1 Ecken. Auch das 2:3 fiel nach einem ruhenden Ball.

Alles in allem ein hochverdienter Premieren-Sieg für Leipzig, dessen Ergebnis den Spielverlauf nicht richtig wiederspiegelt. Einzig die Naivität und Nachlässigkeit in der eigenen Defensive sind dem Bundesligisten anzukreiden, wodurch Leipzig in der Schlussphase noch einmal zittern musste. Mit nun vier Punkten in Gruppe G liegt RB auf Rang zwei hinter Besiktas.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Orban (8.), 1:1 Aboubakar (18.), 2:1 Forsberg (38.), 3:1 Augustin (41.), 3:2 Marcano (44.)

RB hatte als einziges Team in Gruppe G mehr als 50 Prozent Ballbesitz nach zwei Spieltagen. Auch gegen den FC Porto hielt Leipzig das Leder zu xx Prozent in den eigenen Reihen.

Prozent in den eigenen Reihen. Letztmals drei Gegentore zur Pause eines CL-Spiels gab es für den FC Porto beim 1:6 gegen den FC Bayern in München.

Es bleibt dabei: In der 2. Halbzeit eines RB-Spiels in der Königsklasse warten die Fans weiterhin auf einen Treffer. Alle neun Tore mit RB-Beteiligung fielen in den ersten 45 Minuten.

Der Star des Spiels: Naby Keita

Dreh- und Angelpunkt des Leipziger Spiels. Brachte sich diesmal nicht durch Fouls in Bedrängnis und gewann 62 Prozent seiner Zweikämpfe. Überzeugte durch überragendes Stellungsspiel und seine Übersicht, war gefühlt Initiator jedes Leipzig-Angriffs. Seine enge Ballführung und zielstrebigen Pässe machten Lust auf mehr.

Der Flop des Spiels: Hector Herrera

Der Kapitän der Gäste war sowohl offensiv als auch defensiv kaum ins Spiel eingebunden. Der Mexikaner gewann lediglich einen seiner 14 Zweikämpfe. Gegen Keita und Kampl fand Herrera kein Mittel, in der gegnerischen Hälfte brachte er nur 54 Prozent seiner Pässe an den Mann. Das Spiel gegen den Ball überließ er meist Portos Doppelsechs.

Der Schiedsrichter: Paolo Tagliavento (Italien)

Eine ruhige Partie für den Referee. Die erste Verwarnung war frühestens im zweiten Durchgang notwendig. Bei der diskutierten Abseitsstellung von Orban vor dem 1:0 lag Tagliavento mit der Auffassung einer passiven Abseitsstellung und darauffolgenden neuen Spielsituation richtig. Auch der geforderte Elfmeterpfiff gegen Porto (vermeintliches Handspiel) in der 53. Minute blieb zurecht aus.