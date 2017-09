Star-Berater Struth: Harte Kritik an Dembele

#DAZNfightclub So 02:00 Canelo vs. Golovkin: Das Highlight für Boxfans Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate First Division A Brügge -

Mechelen Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Serie A Sassuolo -

Juventus CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord 1. HNL Hajduk Split -

Rijeka Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnicki Nis Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Malaga Serie B Palermo -

Perugia League Cup Burnley -

Leeds Serie A Bologna -

Inter Mailand League Cup Leicester -

Liverpool League Cup Reading -

Swansea Primera División Barcelona -

Eibar Copa Sudamericana Estudiantes -

Nacional Super Liga Borac -

Roter Stern Serie A Benevento -

AS Rom Primera División Bilbao -

Atletico Madrid Primera División Leganes -

Girona League Cup Arsenal -

Doncaster League Cup Chelsea -

Nottingham Serie A Atalanta -

Crotone Serie A Cagliari -

Sassuolo Serie A Genua -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Sampdoria Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin League Cup Man United -

Burton Primera División La Coruna -

Alaves League Cup West Brom -

Man City Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Copa Libertadores Santos -

Barcelona Copa Libertadores Gremio -

Botafogo Primera División Villarreal -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Copa Libertadores River Plate -

Jorge Wilstermann Copa Libertadores Lanus -

San Lorenzo Ligue 1 Nizza -

Angers Ligue 1 Lille -

Monaco J1 League Kashima -

Gamba Osaka J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Premiership Rangers -

Celtic Premier League West Ham -

Tottenham Serie A AS Rom -

Udinese Premier League Man City -

Crystal Palace Championship Derby -

Birmingham Primera División Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Montpellier -

PSG Serie A SPAL -

Neapel Premier League Leicester -

Liverpool Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Ligue 1 Metz -

Troyes Premier League Stoke -

Chelsea Primera División Girona v

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin Premier League Everton -

Bournemouth Premier League Swansea -

Watford Premier League Burnley -

Huddersfield Premier League Southampton -

Man United Serie A Flamengo -

Avaí Super Liga Rad -

Partizan Primera División Espanyol -

La Coruna Eredivisie Utrecht -

PSV Serie A Sampdoria -

Milan Championship Sheff Wed -

Sheff Utd Eredivisie Ajax -

Vitesse Ligue 1 Saint-Etienne -

Rennes Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Serie A Inter Mailand -

Genua Premier League Rostow -

Lok Moskau Primera División Getafe -

Villarreal Ligue 1 Straßburg -

Nantes Premier League Brighton -

Newcastle Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante

Spielerberater Volker Struth hat das Verhalten von Ousmane Dembele vor seinem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Barcelona scharf kritisiert. Toni Kroos bezeichnete er derweil als "Schnäppchen des Jahrhunderts".

"Wegen Typen wie Dembele habe ich einen Scheiß-Ruf", sagte der Berater von den Weltmeistern Toni Kroos und Benedikt Höwedes im Interview mit der Sport Bild und fügte an: "Ich ärgere mich darüber, dass es heißt, die Berater hätten dafür gesorgt, dass Dembele nicht mehr zum Training kommt. Die Berater! Also auch ich. Darauf habe ich keinen Bock mehr. So ein Verhalten eines Spielers geht gar nicht."

Weil er den BVB dazu bringen wollte, einem Transfer zum FC Barcelona zuzustimmen, war Dembele im August in den Trainingsstreik getreten. Sollte einer seiner Klienten sich so ein Verhalten erlauben, würde Struth nach eigener Aussage hart durchgreifen: "Ich würde mich sofort von einem Spieler trennen, der das macht. Wo kommen wir denn da hin?"

Generell sei der Ruf der Berater-Branche zu schlecht, weil "genug Unwahrheiten und Blödsinn über unsere Branche erzählt und geschrieben" würden. Deshalb wünsche er sich mehr Transparenz für das Geschäft.

Götze bekam nie Geld für Wechsel zu Sports Total

Beispielsweise sei es unwahr, dass Mario Götze für seinen Wechsel zu Struths Berater-Agentur Sports Total eine hohe Summe bekommen habe: "Noch nie habe ich jemanden dafür bezahlt, dass ich sein Berater sein darf."

Um den Berufsstand seriöser zu machen, spricht sich Struth für die verpflichtende Einführung der Berater-Lizenz aus: "Jeder kann da einfach mitmischen. Das ist falsch."

Die teuersten Transfers des Sommers 2017 © getty 1/30 Der Transfer von Neymar zu PSG überschattete den Transfer-Sommer. Doch auch andere Klubs nahmen jede Menge Geld in die Hand. SPOX gibt den Überblick mit den teuersten Spielern des Sommers. © getty 2/30 PLATZ 27: Danilo (RV) - für 30 Millionen Euro von Real Madrid zu Manchester City © getty 3/30 PLATZ 27: Theo Hernandez (IV) - für 30 Mio. von Atletico Madrid zu Real Madrid (zuvor zu Deportivo Alaves ausgeliehen) © getty 4/30 PLATZ 27: Keita Balde (ST) - für 30 Mio. von Lazio Rom zu AS Monaco © getty 5/30 PLATZ 26: Nelson Semedo (RV) - für 30,5 Mio. von Benfica zum FC Barcelona © getty 6/30 PLATZ 25: Anthony Modeste (ST) - für 34,7 Mio. vom 1. FC Köln zu TJ Quanjian © getty 7/30 PLATZ 23: Antonio Rüdiger (IV) - für 35 Mio. vom AS Roma zum FC Chelsea © getty 8/30 PLATZ 23: Victor Lindelöf (IV) - für 35 Mio. von Benfica zu Manchester United © getty 9/30 PLATZ 22: Vitolo (LA) - für 36 Mio. vom FC Sevilla zu Atletico Madrid (sofort an UD Las Palmas weiterverliehen) © getty 10/30 PLATZ 19: Danny Drinkwater (ZM) - für 38,0 Mio. von Leicester City zum FC Chelsea © getty 11/30 PLATZ 19: Andre Silva (ST) - für 38 Mio. vom FC Porto zum AC Milan © getty 12/30 PLATZ 19: Alex Oxlade-Chamberlain (RM) - für 38,0 Mio. vom FC Arsenal zum FC Liverpool © getty 13/30 PLATZ 14: Davinson Sanchez (IV) - für 40 Mio. von Ajax zu den Tottenham Hotspur © getty 14/30 PLATZ 14: Ederson (TW) - für 40 Mio. von Benfica zu Manchester City © getty 15/30 PLATZ 14: Paulinho (ZM) - für 40 Mio. von Guangzhou Evergrande zum FC Barcelona © getty 16/30 PLATZ 14: Federico Bernardeschi (RA) - für 40 Mio. vom AC Florenz zu Juventus Turin © getty 17/30 PLATZ 14: Tiemoue Bakayoko (DM) - für 40 Mio. von der AS Monaco zum FC Chelsea © getty 18/30 PLATZ 13: Corentin Tolisso (ZM) - für 41,5 Mio. von Olympique Lyon zum FC Bayern München © getty 19/30 PLATZ 12: Mohamed Salah (RA) - für 42 Mio. von der AS Rom zum FC Liverpool © getty 20/30 PLATZ 11: Leonardo Bonucci (IV) - für 42 Mio. von Juventus Turin zum AC Milan © getty 21/30 PLATZ 10: Nemanja Matic (DM) - für 44,7 Mio. vom FC Chelsea zu Manchester United © getty 22/30 PLATZ 9: Gylfi Sigurdsson (OM) - für 49,4 Mio. von Swansea City zum FC Everton © getty 23/30 PLATZ 8: Bernardo Silva (RA) - für 50 Mio. von der AS Monaco zu Manchester City © getty 24/30 PLATZ 7: Kyle Walker (RV) - für 51 Mio. von Tottenham Hotspur zu Manchester City © getty 25/30 PLATZ 6: Alexandre Lacazette (ST) - für 53 Mio. von Olympique Lyon zum FC Arsenal © getty 26/30 PLATZ 5: Benjamin Mendy (LV) - für 57,5 Mio. von der AS Monaco zu Manchester City © getty 27/30 PLATZ 4: Alvaro Morata (ST) - für 65 Mio. von Real Madrid zum FC Chelsea © getty 28/30 PLATZ 3: Romelu Lukaku (ST) - für 84,7 Mio. vom FC Everton zu Manchester United © getty 29/30 PLATZ 2: Ousmane Dembele (LA) - für 105 Mio. von Borussia Dortmund zum FC Barcelona © getty 30/30 PLATZ 1: Neymar (LA) - für 222 Mio. vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain

Toni Kroos für Real Madrid "das Schnäppchen des Jahrhunderts"

In der Vergangenheit war Struth unter anderem an Toni Kroos' Wechsel vom FC Bayern München zu Real Madrid beteiligt. Zuvor hatte der Nationalspieler ein Angebot des deutschen Rekordmeisters für die Verlängerung seines Vertrags ausgeschlagen. Struth begründet gegenüber der Sport Bild: "Toni war mit dem Angebot nicht zufrieden, und somit wurden die Verhandlungen auf Eis gelegt."

Im Vergleich habe Real bei der Kroos-Verpflichtung einen riesigen Coup gelandet, sagt Struth: "Wenn man die heutigen Ablösen betrachtet und sich erinnert, dass Toni für 25 Millionen gewechselt ist, kann man sagen, dass Kroos für Real das Schnäppchen des Jahrhunderts ist."