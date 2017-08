Alle wichtigen Infos zum Dembele-Wechsel

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bundesliga Fr 23:00 Die Highlights des Freitagsspiels Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal Primera División Live Real Sociedad -

Der FC Barcelona und Borussia Dortmund haben sich auf einen Wechsel von Ousmane Dembele (20) geeinigt. Einzig der Medizincheck steht noch aus. Wie hoch ist die Ablöse? Wie lange läuft der Vertrag? Hier findet ihr alle wichtigen Infos zum Transfer von Dembele.



Wie hoch ist die Ablöse von Dembele?

Der Pressemitteilung des BVB zufolge legt der FC Barcelona für Ousmane Dembele 105 Millionen Euro auf den Tisch und zahlt darüber hinaus variable Transferentschädigungen bis zu einer Gesamthöhe von rund 40 Prozent der fixen Ablösesumme. Das bedeutet: Der BVB könnte für Dembele insgesamt bis zu 147 Millionen Euro erhalten.

Wieso hat der BVB dem Dembele-Wechsel jetzt zugestimmt?

Die fixe Ablösesumme plus Boni entspricht nahezu exakt den Forderungen des BVB für Ousmane Dembele in Höhe von 150 Millionen Euro. Nach dem Streik, in den Dembele vor Wochen eingetreten war, um seinen Wechsel zum FC Barcelona zu forcieren, standen die Zeichen ohnehin auf Abschied.

Bekommt Stade Rennes Geld vom BVB für Dembele?

Ja. Stades Rennes erhält eine Ausbildungsentschädigung für Ousmane Dembele. Der französische Erstligist erhält vom BVB rund 25 Millionen Euro.

Wann ist der Medizincheck von Dembele beim FC Barcelona?

Ousmane Dembele wird am Sonntag beim FC Barcelona zum Medizincheck erwartet. Erst dann wird Dembele offiziell bei den Katalanen vorgestellt. Trotzdem freut sich der Neu-Katalane schon auf seine Aufgaben beim FC Barcelona.

Dembele und der Bundesliga-Rekord

Mit der Ablösesumme in Höhe von fixen 105 Millionen Euro ist Ousmane Dembele der mit Abstand teuerste Transfer in der Bundesliga-Geschichte. Damit löst er Kevin De Bruyne in diesem Ranking ab. 2015 war der Ex-Wolfsburger für 75 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt.

Im internationalen Vergleich ist Dembele auf der Liste der teuersten Transfers aller Zeiten auch weit oben dabei. Zwar bezahlte Manchester United für den zweitteuersten Spieler aller Zeiten, Paul Pogba, ebenfalls 105 Millionen, allerdings kommen bei Dembele noch die Boni hinzu.

Der teuerste Spieler aller Zeiten ist Neymar, der für 222 Millionen Euro von Barca zu PSG wechselte.

Die teuersten Transfers aller Zeiten © getty 1/31 Die Posse ist beendet! Ousmane Dembeles Streik war "erfolgreich", sein Wechsel zu Barcelona wurde jüngst verkündet. Dadurch landet der Franzose bei den teuersten Spielern aller Zeiten in der Weltspitze! © getty 2/31 Platz 30: Kyle Walker. Der Verteidiger wechselte im Sommer 2017 für 51 Millionen Euro von Tottenham zu Manchester City © getty 3/31 Platz 29: Knapp 53 Millionen Euro für einen Torwart? Ja, ein Gianluigi Buffon hat seinen Preis. Juventus überwies 2001 diesen Betrag nach Parma © getty 4/31 Platz 28: Alexandre Lacazette löste mit 53 Millionen Euro Ablöse Mesut Özil als teuersten Neuzugang in der Arsenal-Geschichte ab © getty 5/31 Platz 27: Hernan Crespo ging im Sommer 2000 für 55 Millionen Euro vom AC Parma zu Lazio Rom. Bei seinen nächsten beiden Wechseln zu Inter bzw. Chelsea bewegte der Argentinier noch mal 60 Millionen © getty 6/31 Platz 26: John Stones war Pep Guardiolas absoluter Wunschspieler für City. Im Sommer 2016 flossen 55,60 Millionen Euro von Manchester nach Liverpool zum FC Everton © getty 7/31 Platz 25: Hulk. Nach vier Jahren in Russland ging der Brasilianer 2016 nach China. Shanghai SIPG überwies knapp 56 Millionen Euro nach Sankt Petersburg © getty 8/31 Platz 24: Benjamin Mendy wechselte im Sommer 2017 für gut 57 Millionen Euro von der AS Monaco zu Manchester City © getty 9/31 Platz 23: 2010 bezahlte der FC Chelsea gute 58 Millionen Euro für Fernando Torres an den FC Liverpool. Ob Carlo Ancelotti hier schon ahnte, dass der Spanier ein Flop sein würde? © getty 10/31 Platz 22: 60 Millionen Euro bezahlte Manchester United für Anthony Martial. Der Franzose wechselte 2015 von AS Monaco nach England © getty 11/31 Platz 21: Der Brasilianer Oscar verließ 2016 den FC Chelsea und schloss sich dem Hulk-Klub in Shanghai an. Kostenpunkt: 60 Millionen Euro © getty 12/31 Platz 20: Im Sommer 2000 beging Luis Figo eine "Todsünde": Er wechselte vom FC Barcelona zu Real Madrid. 60 Millionen überwiesen die Königlichen an den Erzfeind © getty 13/31 Platz 19: Gut 62 Millionen Euro bezahlte Manchester City im Sommer 2015 für Raheem Sterling an den FC Liverpool © getty 14/31 Platz 18: Weil Manchester United nichts mit ihm anfangen konnte, wechselte Angel Di Maria im Sommer 2015 nach nur einem Jahr England zu PSG. Ablöse: 63 Millionen Euro © getty 15/31 Platz 17: Verwegene Frisur, verwegene Ablösesumme - 2013 überwies PSG gute 64 Millionen Euro für Edinson Cavani an den SSC Neapel © getty 16/31 Platz 16: 2009 kam Kaka für 65 Millionen von Milan zu Real Madrid. Der Brasilianer war 2007 übrigens der letzte Weltfußballer, der nicht Ronaldo oder Messi hieß © getty 17/31 Platz 15: Zlatan Ibrahimovic ging 2009 für knapp 70 Millionen Euro von Inter zum FC Barcelona © getty 18/31 Platz 14: Lange, lange war Zinedine Zidane der teuerste Spieler der Welt. Real bezahlte gut 73 Millionen Euro an Juventus Turin im Sommer 2001 © getty 19/31 Platz 13: 2015 wurde der VfL Wolfsburg mit Euros zugeschüttet. Für 74 Millionen Euro wechselte Kevin De Bruyne von den Wölfen zu Manchester City © getty 20/31 Platz 12: Bei der WM in Brasilien verzückte James Rodriguez die Welt. Anschließend zückte Real das Portemonnaie und 75 Millionen Euro flossen von Madrid nach Monaco © getty 21/31 Platz 11: Da ist wieder Angel Di Maria. ManUnited holte ihn 2014 für 75 Millionen Euro aus Madrid. Wie schon erwähnt wurde es ein kurzes Gastspiel © getty 22/31 Platz 10: So richtig warm wurden Alvaro Morata und Real Madrid nie. Trotz einer starken Torquote in der Saison 2016/17 (26 Spiele, 15 Tore) kam er an Benzema nicht vorbei. Chelsea schlug zu im Sommer 2017 zu und holte ihn für rund 80 Millionen Euro © getty 23/31 Platz 9: Luis Suarez ballerte 2014 erst die Premier League in Trümmer und sorgte dann bei der WM für den nächsten Beißskandal. Barcelona erwarb das Gesamtkunstwerk "LS9" für knapp 82 Millionen Euro © getty 24/31 Platz 8: Nun ist der Deal fix! Romelu Lukaku wechselt für kolportierte 85 Millionen Euro vom FC Everton zu Manchester United © getty 25/31 Platz 7: Es bedarf fortgeschrittener BWL-Kenntnisse, um die Ablösesumme von Neymar zu berechnen, der 2013 vom FC Santos zu Barca ging. 88,2 Millionen sagt z.B. transfermarkt.de © getty 26/31 Platz 6: Für 90 Millionen Euro wechselte Gonzalo Higuain von Napoli zu Juventus Turin © getty 27/31 Platz 5: Die Erde bebte, als Cristiano Ronaldo 2009 von Manchester United zu Real Madrid transferiert wurde. 94 Millionen Euro war lange einsamer Rekord © getty 28/31 Platz 4: 2013 ging Gareth Bale von Tottenham Hotspur nach Madrid. Die Ablösesumme wurde mit 91 Millionen Euro angegeben. Inzwischen weiß man, dass Real wohl zehn Millionen mehr bezahlte © getty 29/31 Platz 3: Paul Pogba war ein knappes Jährchen der Rekormann. Manchester United bezahlte im Sommer 2016 105 Millionen Euro an Juventus Turin © getty 30/31 Platz 2: Ousmane Dembele wollte unbedingt zu Barca wechseln und streikte beim BVB. Der hielt derweil an seinen Forderungen fest und kassierte 105 Millionen Euro plus Boni für den Franzosen © getty 31/31 Platz 1: 222 Millionen Euro! Neymar wechselte am 3. August 2017 vom FC Barcelona zu PSG

Wie lange galt der Vertrag von Dembele beim BVB?

Nachdem der BVB für Ousmane Dembele 2016 15 Millionen Euro an Stade Rennes überwies, unterschrieb Dembele einen Fünjahres-Vertrag bei den Schwarz-Gelben.

Welche Laufzeit wird Dembeles Vertrag beim FC Barcelona haben?

Wie schon bei seinem Wechsel zum BVB unterschreibt Ousmane Dembele beim FC Barcelona ebenfalls einen Fünfjahres-Vertrag.

Wie hoch ist die Ausstiegsklausel von Dembele beim FC Barcelona?

Nach Angaben des SID soll die Ausstiegsklausel in Dembeles neuem Vertrag bei rund 400 Millionen Euro liegen.

Warum wollte der FC Barcelona Dembele?

Bei den Katalanen wurde die Personaldecke nach dem Abgang von Neymar und der Verletzung von Luis Suarez in der Offensiv-Abteilung zunehmend dünn. Ousmane Dembele passt vom Spielerprofil her zu den Katalanen, da er schnell, technisch versiert und flexibel auf den Außen und in der Mitte einsetzbar ist.

In der vergangenen Saison machte Dembele beim BVB da weiter, wo er bei Stade Rennes im Jahr zuvor aufgehört hatte. Dembele kam erst zur Saison 2016/2017 zum BVB und wurde gleich einer der Leistungsträger bei den Schwarz-Gelben.

Das sind Dembeles Leistungsdaten beim BVB und Stade Rennes

Verein Saison Spiele Siege Tore Vorlagen Borussia Dortmund 2017/18 1 0 0 1 Borussia Dortmund 2016/17 49 29 10 21 Stade Rennes 2015/16 29 11 12 5



Wer soll Dembele beim BVB ersetzen?

Bereits vor der Verkündung des Dembele-Wechsels hatte BVB-Boss Watzke weitere Aktivitäten der Schwarz-Gelben auf dem Transfermarkt angekündigt. Er mahnte allerdings auch: "Einen Ousmane Dembele kann man nicht eins zu eins ersetzen."