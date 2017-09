UEFA bestimmt Europapokal-Endspielorte

Bundesliga Mi 23:00 Die Highlights der Mittwochsspiele Scottish Premiership Sa 13:00 Rangers - Celtic: Das 409. Old Firm steht an! Serie A Live Benevento -

Das Finale der Champions League 2018/19 findet am 1. Juni 2019 im brandneuen Estadio Metropolitano von Atlético Madrid statt. Das beschloss das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch in Nyon.

Das Endspiel der Europa League wird am 29. Mai 2019 im Nationalstadion von Baku ausgetragen.

Istanbul ist mit der Arena vom Spitzenklub Besiktas am 14. August 2019 Gastgeber des UEFA-Supercup 2019.

Wanda Metropolitano: Hier findet das CL-Finale 2019 statt © getty 1/11 Tadaaa! Das Estadio Olimpico de Madrid - offiziell Wanda Metropolitano - ist die neue Schüssel von Atletico. Am 16. September 2017 wurde es beim Spiel gegen Malaga eröffnet - und 2019 findet hier das Champions-League-Finale statt © getty 2/11 So sieht das gute Stück von innen aus. 67.703 Leute finden im Stadion im Osten von Madrid, im Stadtbezirk San Blas, Platz © getty 3/11 Bei der Eröffnungsfeier durfte natürlich angemessen viel Tamtam nicht fehlen. So wie dieser Kollege, der im Spanien-Gleitschirm eine Fahne in den Vereinsfarben ins Stadion flog © getty 4/11 Auch nicht unspektakulär: Eine kleine Fliegerstaffel, die den Himmel in den Vereinsfarben färbt © getty 5/11 Das ist durchaus atemberaubend © getty 6/11 Da muss sogar der höchstmögliche Besuch grinsen: Auch Spaniens König Felipe VI ließ sich das Treiben nicht entgehen. Logo - der Gute ist schließlich bekennender Rojiblanco © getty 7/11 Spaceiger Anblick... © getty 8/11 Die Fans scheinen sich im neuen Wohnzimmer jedenfalls pudelwohl zu fühlen © getty 9/11 Für die Spieler von Atletico gibt's beim Warmmachen einiges zu Gucken © getty 10/11 Nach der Premiere gegen Malaga gab es für die Zuschauer noch eine fette Lightshow. Das Dach machte den Anfang © getty 11/11 Und dann gab es auch auf dem Rasen ein ordentliches Feuerwerk - Katy Perry wäre stolz gewesen

In Budapest findet das Finale der Champions League der Frauen statt, das noch terminiert wird.