Senegal: US Ouakam sieben Jahre suspendiert

Die senegalesische Fußball-Liga (LSFP) hat den Erstligisten US Ouakam als Konsequenz der Stadiontragödie mit acht Todesopfern für sieben Jahre von allen nationalen Wettbewerben ausgeschlossen.

Wie die LSFP am Freitag mitteilte, sei der Verein für die Massenpanik beim Ligapokal-Finale zwischen Ouakam und Stade de Mbour in Dakar am 15. Juli "ausschließlich verantwortlich" gewesen.

Zudem wurde dem Verein ein Bußgeld von umgerechnet rund 15.000 Euro auferlegt. Die Fans von Ouakam hätten einen "schweren und indiskutablen Fehler" begangen, befand die Liga. Das Finale des Ligapokals wurde am grünen Tisch zugunsten von Stade de Mbour gewertet.

Die Nachrichtenagentur AFP hatte berichtet, dass "diverse Augenzeugen" gesehen hätten, wie Ouakam-Anhänger Steine und andere Wurfgeschosse in der Nachspielzeit in Richtung der de-Mbour-Fans geworfen hatten. Als Zuschauer versuchten, das Demba-Diop-Stadion zu verlassen, stürzte eine Mauer ein. Dadurch wurden zudem mindestens 60 Personen verletzt, viele davon schwer.

Als Konsequenz der Tragödie waren alle sportlichen und kulturellen Aktivitäten im Land bis zu den Parlamentswahlen am 30. Juli ausgesetzt worden. Regierungssprecher Seydou Gueye hatte nach der Tragödie auch eine gerichtlichen Untersuchung angekündigt.