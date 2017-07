Schuldeingeständnis von Falcao?

Erlebe

deinen Sport

live Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wehen Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew 1. HNL Sa 21:00 Rijeka -

Slaven Belupo Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Bröndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter -

Schalke CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Club Friendlies Sa 18:00 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United

Kolumbiens Topstürmer Radamel Falcao lenkt nach der Verurteilung mehrerer Fußball-Stars in Spanien wegen Steuerhinterziehung gegenüber dem Fiskus seiner früheren Wahlheimat ein. Der Torjäger von Frankreichs Meister AS Monaco überwies Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP aus Gerichtskreisen zufolge 8,2 Millionen Euro an die spanischen Finanzbehörden.

Sollte der 31-Jährige vom Vorwurf der Steuerhinterziehung in Höhe von 5,6 Millionen Euro während seines Engagements bei Atlético Madrid (2012 und 2013) freigesprochen werden, erhält Falcao die Zahlung demnach zurücküberwiesen.

Falcao wird in Spanien der unrechtmäßigen Verkürzung seiner Steuerschuld im Zusammenhang mit Bildrechten durch Briefkastenfirmen in diversen Steuerparadiesen beschuldigt. Der Südamerikaner bestreitet den Vorwurf besonders für 2013, weil Falcao seinerzeit seinen amtlichen Wohnsitz bereits nach Monaco verlegt und bei Atlético nur noch gespielt haben will. Sein Berater Jorge Mendes bestritt zuletzt vor Gericht für seinen Klienten sogar kategorisch die Nutzung von Briefkastenfirmen im Ausland.

Als bislang prominentester Profi ist in Spanien der argentinische Ex-Weltfußballer Lionel Messi vom FC Barcelona wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden.

156 Millionen an hinterzogenen Steuern bei CR7?

Superstar Cristiano Ronaldo von Champions-League-Sieger Real Madrid wird derzeit ebenfalls Steuerhinterziehung durch ein ähnliches Modell wie bei Falcao in Höhe von fast 156 Millionen Euro zur Last gelegt.

Zuletzt waren Spekulationen aufgekommen, dass der ebenfalls von Mendes betreute Portugiese die in Rede stehende Summe als Sicherheitsleistung und nicht auch zugleich als Schuldeingeständnis an die spanischen Finanzbehörden zahlen wolle.