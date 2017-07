Alles zum Clasico in Miami: Real vs. Barca

International Champions Cup Live FC Bayern München -

Inter Mailand UEFA Europa League Sturm Graz -

Fenerbahce Copa Sudamericana Arsenal -

Recife Copa do Brasil Paranaense -

Gremio First Division A Antwerpen -

Anderlecht J1 League Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Kobe -

Omiya International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup RB Leipzig -

Sevilla Club Friendlies SV Werder Bremen -

West Ham Premier League Kamjanske -

Schachtjor Donezk Emirates Cup Arsenal -

Benfica First Division A Lokeren -

Brügge Super Liga Partizan -

Javor 1. HNL Rijeka -

Istra Super Cup Monaco -

PSG Serie A Palmeiras -

Avai International Champions Cup Man City -

Tottenham International Champions Cup Real Madrid -

Barcelona CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Emirates Cup RB Leipzig -

Benfica Emirates Cup Arsenal -

Sevilla First Division A St. Truiden -

Gent Superliga Brondby -

Lyngby Super Liga Rad -

Crvena zvezda Serie A Corinthians -

Flamengo International Champions Cup AS Rom -

Juventus Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Gremio -

Santos Premier League Spartak Moskau -

Krasnodar Ligue 2 Auxerre -

Lens Club Friendlies St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Libertad -

Huracan Club Friendlies Villarreal -

Real Saragossa UEFA Champions League Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional Copa Sudamericana Atletico Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom

Während der Clasico in der Primera Division erst im Dezember stattfinden wird, kommt es in der Vorbereitung schon zum prestigeträchtigen Duell der beiden spanischen Top-Klubs. Beim International Champions Cup trifft der FC Barcelona in Miami auf Real Madrid. Hier findet ihr alle Infos zu der Begegnung beim ICC und dem Livestream auf DAZN.

Wann und wo findet das Spiel statt?

Der Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona findet in der Nacht von Samstag, den 29. Juli auf Sonntag, den 30. Juli im Hard Rock Stadium zu Miami statt. Anpfiff ist um 1.30 Uhr am frühen Sonntagmorgen deutscher Zeit. Es ist eine von 13 Partien des International Champions Cup, der in den USA ausgetragen wird.

Während Barca aus den Duellen mit Juventus Turin und Manchester United als Sieger hervorging, kassierte Real gegen Pep Guardiolas Manchester City eine heftige 1:4-Klatsche. Das Spiel gegen United verloren die Königlichen zuvor im Elfmeterschießen, dass sich beim ICC direkt an die regulären 90 Minuten anschließt.

Das Stadion der Miami Dolphins bietet insgesamt 65.326 Zuschauern die Möglichkeit, den ersten Clasico der Saison live zu verfolgen.

Wo kann ich Real Madrid gegen FC Barcelona sehen?

Das Spiel und der gesamte ICC wird live auf dem Streaming-Dienst DAZN übertragen. Die Streaming-Plattform hält bereits seit der Saison 2016/2017 die Rechte für die europäischen Top-Ligen Premier League, Primera Divsion, Serie A und Ligue 1. Diese sind auch in der kommenden Spielzeit 2017/2018 auf DAZN zu sehen.

Außerdem überträgt DAZN zahlreiche andere Sportarten, darunter NBA, NFL, MLB, Tennis, Darts und Rugby. Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, jeder Folgemonat kostet 9,99 Euro. Hier kann man sich registrieren.

Real Madrids Spielplan beim ICC

Datum Spiel Ergebnis 23.7.2017, 23 Uhr Real Madrid - Manchester United 2:3 n.E. 27.7.2017, 5 Uhr Manchester City - Real Madrid 4:1 30.7.2017, 1.30 Uhr Real Madrid - FC Barcelona im LIVETICKER

FC Barcelona beim ICC: Der Spielplan