Alle Infos zu deutschen Spielern in der Primera Divison

Am 19. August startet die Primera Division in die neue Spielzeit. Toni Kroos will mit Real Madrid den Titel verteidigen, Marc-Andre ter Stegen will seinem Nationalmannschaftskollegen dabei einen Strich durch die Rechnung machen. SPOX gibt einen Überblick über die aktuellen deutschen Spieler in der Primera Division, die deutschen Rekordtorschützen und die deutschen Spieler mit den meisten Einsätzen in der spanischen Liga.

Welche Deutschen Spieler sind aktuell in der Primera Divison aktiv?

Aktuell stehen in der spanischen Liga mit Toni Kroos bei Real Madrid, Marc-Andre Ter Stegen beim FC Barcelona und Johannes van den Bergh beim FC Getafe drei deutsche Spieler unter Vertrag. Sowohl der Torhüter als auch der Mittelfeldspieler wechselten 2014 in die Primera Division und konnten mit ihren Vereinen jeweils den Titel in der Meisterschaft und der Champions League gewinnen.

Van den Bergh steht seit der Saison 2016/17 bei Getafe unter Vertrag, war in der vergangenen Rückrunde jedoch zur SpVgg Greuther Fürth in die 2. Liga ausgeliehen.

© getty

Wer waren die ersten deutschen Spieler in der Primera Division?

Insgesamt kamen in der spanischen Liga bislang 33 deutsche Spieler zum Einsatz. Den Anfang machte bereits in der Saison 1928/29 Emil Walter, der als rechter Verteidiger für den FC Barcelona auflief. In den 1970er-Jahren folgten nacheinander Günter Netzer, Franz Hiller und Paul Breitner dem Lockruf aus Spanien.

Netzer und Breitner waren ab der Saison 1974/75 zusammen für Real Madrid aktiv, Hiller kam in der Saison 1973/74 zu sieben Einsätzen im Mittelfeld des FC Elche.

Die deutschen Spieler mit den meisten Einsätzen in der Primera Division

Bernd Schuster kam für den FC Barcelona, Real Madrid sowie den Stadtnachbarn Atletico Madrid in der ersten spanischen Liga insgesamt 173 Mal zum Einsatz ist damit deutscher Rekordspieler der Primera Division.

Mit Mesut Özil, Sami Khedira und Toni Kroos folgen drei aktuelle Nationalspieler in dieser Rangliste auf den früheren Mittelfeldstar. Sollte Toni Kroos in den beiden kommenden Spielzeiten in allen Ligaspielen zum Einsatz kommen, würde er Schuster zum Ende der Saison 2018/19 von Platz eins verdrängen.

Die Übersicht der deutschen Rekordspieler

Spieler Verein(e) Zeitraum Einsätze Bernd Schuster FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid 1980/81 - 1992/93 173 Mesut Özil Real Madrid 2010/11 - 2012/13 105 Sami Khedira Real Madrid 2010/11 - 2014/15 102 Toni Kroos Real Madrid seit 2014/15 97 Bodo Illgner Real Madrid 1996/97 - 2000/2001 91 Shokdran Mustafi FC Valencia 2014/15 - 2015/16 64 Piotr Trochowksi FC Sevilla 2011/12 - 2014/15 59 Gerhard Poschner Rayo Vallecano 1999/2000- 2000/01 56

© getty

Die deutschen Spieler mit den meisten Toren in der Primera Division

Auch in der Rangliste der deutschen Rekordtorschützen in der spanischen Liga liegt Bernd Schuster mit 44 Treffern unangefochten auf dem ersten Rang. Genauso wie bei Rekordspielern folgt auch hier Mesut Özil auf Platz zwei mit 19 Toren.

Die Übersicht der deutschen Rekordtorschützen