Alles zum International Champions Cup 2017

Zwischen dem 18. und 30. Juni findet zum vierten Mal der International Champions Cup statt. Das globale Vorbereitungsturnier findet in diesem Sommer bereits zum fünften Mal statt. SPOX hat alle Infos zu den Teilnehmern, der Übertragung, dem Livestream des ICC.

Was ist der International Champions Cup (ICC)?

2012 wurde das Fußball-Turnier vom Milliardär Stephen M. Ross zusammen mit der Firma "Relevant Sports" ins Leben gerufen. Hintergrund des Fußballturniers ist, dass auch die Fußballfans auf anderen Kontinenten verschiedene europäische Spitzenmannschaften live im Stadion erleben sollen.

Seit 2013 wird das Turnier in der Sommerpause der europäischen Ligen in ausgewählten US-Städten ausgetragen. Seit 2015 finden neben dem regulären ICC in den USA zudem in Asien (und Australien) zwei Mini-Turniere unter dem gleichen Namen statt.

Wo wird der International Champions Cup übertragen?

DAZN zeigt den ICC 2017 auf seiner Homepage. DAZN ist ein Streaming-Dienst, der neben Fußball auch viele andere Sportarten überträgt. Der erste Monat ist kostenlos, die Folgemonate kosten 9,99 Euro.

In welchem Modus wird das Turnier ausgetragen?

Seit 2015 wird das Turnier in drei separaten Gruppen auf verschiedenen Kontinenten ausgetragen. Sieger der jeweiligen Gruppe ist die Mannschaft mit den meisten Punkten.

Steht es in einem Spiel nach 90 Minuten Unentschieden folgt sofort ein entscheidendes Elfmeterschießen. Bei Punktgleichheit von zwei oder mehr Teams entscheidet die bessere Tordifferenz über die Platzierung.

Wann und wo finden die Spiele statt?

Der International Champions Cup 2017 wird vom 18.07.2017 bis zum 30.07.2017 in Nord- und Mittelamerika, Singapur sowie China ausgetragen.

Welche Mannschaften nehmen teil?

In der Gruppe in Nord- und Mittelamerika nehmen aus der Premier League Manchester United, Manchester City und Tottenham Hotspur teil. Aus der Serie A gehen der AS Rom sowie Juventus Turin an den Start, aus der Primera Division der FC Barcelona und Real Madrid. Paris Saint-Germain aus der Ligue 1 komplettiert das Teilnehmerfeld. Alle Teams bestreiten im Laufe des Turniers drei Spiele gegen andere Teilnehmer.

In der Gruppe in Singapur treffen der FC Bayern, der FC Chelsea sowie Inter Mailand aufeinander.

In der China-Gruppe gehen beim ICC 2017 der AC Milan, Inter Mailand, Borussia Dortmund, der FC Bayern, der FC Arsenal sowie Olympique Lyon an den Start.

Der Spielplan im Überblick

ICC in Nord & Mittelamerika

Begegnung Ort Datum Uhrzeit Paris Saint-Germain - AS Rom Detroit 20.07. 03:00 Uhr Manchester City - Manchester United Houston 21.07. 03:30 Uhr FC Barcelona - Juventus Turin East Rutherford 23.07. 00:00 Uhr Tottenham Hotspur - Paris Saint-Germain Orlando 23.07. 2:00 Uhr Manchester United - Real Madrid Santa Clara 23.07. 23:00 Uhr AS Rom - Tottenham Hotspur Harrison 26.07. 02:00 Uhr Manchester United - FC Barcelona Landover 27.07. 01:30 Uhr Juventus Turin - Paris Saint-Germain Miami 27.07. 02:30 Uhr Real Madrid - Manchester City Los Angeles 27.07. 05:00 Uhr Tottenham Hotspur - Manchester City Nashville 30.07. 00:00 Uhr FC Barcelona - Real Madrid Miami 30.07. 01:30 Uhr Juventus Turin - AS Rom Foxborough 30.07 22:00 Uhr

ICC in China

Begegnung Ort Datum Uhrzeit AC Milan - Borussia Dortmund Guangzhou 18.09. 13:20 Uhr FC Bayern - FC Arsenal Shanghai 19.09. 13:20 Uhr FC Bayern - AC Milan Shenzhen 22.07. 11:35 Uhr Inter Mailand - Olympique Lyon Nanjing 24.07. 14:05 Uhr

ICC in Singapur

Begegnung Ort Datum Uhrzeit FC Chelsea - FC Bayern Singapur 25.07. 13:35 Uhr FC Bayern - Inter Mailand Singapur 27.07. 13:35 Uhr FC Chelsea - Inter Mailand Singapur 29.07. 13:35 Uhr

Welche Mannschaften haben den ICC bisher gewonnen?

Bei der ersten Austragung des Wettbewerbs 2013 sicherte sich Real Madrid mit einem 3:1-Erfolg gegen den FC Chelsea den ersten Platz. Im darauffolgenden Jahr behielt Manchester United im Finale gegen den FC Liverpool mit 3:1 die Oberhand.

2015 setzte sich Paris Saint-Germain an Platz eins der Abschlusstabelle, zeitgleich wurden unter dem gleichen Namen erstmals zwei Mini-Turniere in Australien und China ausgetragen, die beide Real Madrid für sich entscheiden konnte.

Im vergangenen Jahr sicherte sich erneut PSG den ersten Platz beim ICC in den USA, während Borussia Dortmund das Mini-Turnier in China und Juventus Turin das Turnier in Australien siegreich gestaltete.