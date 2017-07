Wie geht es Abdelhak Nouri?

Erlebe

deinen Sport

live Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wehen Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew 1. HNL Sa 21:00 Rijeka -

Slaven Belupo Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Bröndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter -

Schalke CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Club Friendlies Sa 18:00 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United

Abdelhak Nouri von Ajax Amsterdam war am 8. Juli bei einem Testspiel gegen den SV Werder Bremen zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Derzeit wird er in einem Krankenhaus in Innsbruck behandelt, er hat schwere Hirnschäden davongetragen. Hier gibt es alle Infos zu Abdelhak Nouri.

Wer ist Abdelhak Nouri?

Abdelhak Nouri ist ein zentraler Mittelfeldspieler mit niederländisch-marokkanischen Wurzeln. Er wurde am 2. April 1997 in Amsterdam geboren und wechselte im Alter von sieben Jahren zu Ajax. Dort durchlief er die Jugendmannschaften des Teams und debütierte im Oktober 2016 in der Eredivisie. Außerdem gehört er seit der U15 zu den niederländischen Junioren-Mannschaften und nahm 2015 und 2016 an den U19-Europameisterschaften teil.

In der Saison 2016/2017 bestritt der 1,70 Meter große Offensivmann, der auch auf dem Flügel spielen kann, neun Spiele in der Eredivisie, zudem stand er in der Europa League gegen Panathinaikos, Standard Lüttich und Legia Warschau auf dem Platz. In der K.o-Runde kam er nicht zum Einsatz.

Wie kam es zu Abdelhak Nouris Zusammenbruch gegen Werder Bremen?

In einem Saisonvorbereitungsspiel von Ajax gegen Werder im österreichischen Hippach war Nouri in der 72. Minute wegen Herzrhythmusstörungen zusammengebrochen. Er wurde wiederbelebt, minutenlang mit einer Herzdruckmassage behandelt und schließlich mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Das Spiel wurde abgebrochen.

Im Krankenhaus war Nouri dann in ein künstliches Koma versetzt worden, sein Zustand sei jedoch stabil, erklärte Ajax. Er sei außer Lebensgefahr.

Am 11. Juli, also drei Tage nach Nouris Zusammenbruch, hatten sich die Ärzte optimistisch gezeigt. "Bei einem Hirnscan und anderen neurologischen Tests wurden keine Anomalien festgestellt", hatte Ajax vermeldet. Nouri wurde weiter in einem Krankenhaus in Innsbruck behandelt.

Wie lautet die Diagnose bei Abdelhak Nouri?

Am Donnerstag, den 13. Juli, gab es dann die traurige Nachricht: Nouri hat nach seinem Zusammenbruch irreversible Hirnschäden erlitten. "Große Teile des Gehirns sind nicht mehr funktionsfähig. Die Heilungschancen sind nach Auskunft der Ärzte gleich null", erklärte Ajax-Manager Edwin van der Sar. "Das ist schrecklich. Unsere schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Unsere Gedanken sind jetzt vor allem bei seinen Eltern und seinen Geschwistern."

Was sagt Trainer Peter Bosz von Borussia Dortmund?

Bosz hatte Nouri in der Saison 2016/2017 bei Ajax Amsterdam trainiert, in der Sommerpause wechselte Bosz dann zum BVB. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin total schockiert. Abdelhak Nouri ist gerade 20 Jahre alt, wir haben lange mit ihm gearbeitet. Ein toller Spieler, aber vor allem ein wundervoller Mensch. Diese Diagnose zu hören, tut uns allen sehr weh", zitiert ihn die Bild.

Was sagt Werder Bremen?

"Wir sind tief betroffen, unsere Gedanken sind bei der Familie, den Angehörigen, Mitspielern und bei Ajax Amsterdam", twitterte Werder Bremen nach der Diagnose am 13. Juli. "In erster Linie ist es ein brutales persönliches Schicksal, was den Spieler und seine Familie betrifft. Natürlich ist es etwas, was einen bewegt, wenn man hautnah dabei war, Augenzeuge war", sagte Geschäftsführer Frank Baumann. Er habe es den Spielern freigestellt, ob sie psychologische Betreuung in Anspruch nehmen wollen.

© getty

Wie fällt die Reaktion in den sozialen Medien aus?

Auf Twitter etablierte sich in kürzester Zeit der Hashtag #StayStrongAppie, mit dem die Fans ihr Beileid über das Unglück Nouris ausdrückten. Der Tenor: "Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Sie ist aber eben nur eine Nebensache."

Nouris Haus wurde derweil mit einem gigantischen Banner von Ajax-Fans dekoriert: "Ein Klub. Eine Stadt. Stay Strong, Appie."