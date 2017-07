Herz von Ajax-Profi Nouri "arbeitet normal"

Erlebe

Der Zustand von Abdelhak Nouri stabilisiert sich weiter. Das teilte sein Verein Ajax Amsterdam am Montag nach neuen Untersuchungen mit. "Die jüngsten Tests haben gezeigt, dass das Herz von Nouri normal arbeitet und keine bleibenden Schäden aufweist", heißt es in der Erklärung.

Nouri hatte im Testspiel gegen Werder Bremen am Samstag einen Herzstillstand erlitten.

In den nächsten Tagen stehen Untersuchungen am Gehirn an, die Aufschluss darüber geben sollen, ob der 20-Jährige wieder vollständig gesund wird.

In Folge des Vorfalls hatte der niederländische Fußball-Rekordmeister das erste öffentliche Training am Montag abgesagt. "Wir finden, dass das erste Training mit den heimischen Fans immer ein fröhlicher Anlass ist, der aktuell nicht passt", teilte der Verein mit.

Auch ein Testspiel gegen den Amateurklub VV Rijnsburgse Boys am Dienstag wurde gestrichen. "Die Mannschaft ist immer noch sehr aufgewühlt und fühlt sich nicht in der Lage zu spielen", hieß es weiter. Nouri war nach seinem Herzstillstand in ein künstliches Koma versetzt worden.