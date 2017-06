Robben glänzt bei niederländischem Kantersieg

Sonntag, 04.06.2017

Vor 33.500 Zuschauern absolvierte Mittelfeldregisseur Wesley Sneijder sein 130. Länderspiel und zog mit Rekordnationalspieler Edwin van der Sar gleich.

Robben überzeugte mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 per Foulelfmeter in der 32. Minute und einer Torvorlage. Die übrigen Treffer für die Niederländer erzielten Verteidiger Joel Veltman (13./36.), Davy Klassen (69.) und Vincent Janssen (75.).

Nächster Gegner der Elftal ist am kommenden Freitag (20.45 Uhr) an gleicher Stelle Luxemburg in der WM-Qualifikation, dann wird der neue Bondscoach Dick Advocaat die Mannschaft erstmals betreuen. In der Qualifikations-Gruppe A zur WM 2018 liegen die Niederlande nach fünf Spieltagen nur auf Platz vier.

Irland und Luxemburg siegen

Uruguay hat derweil eine Niederlage in Irland kassiert. Gegen den Weltranglisten-26. unterlag die Mannschaft um Stürmerstar Edinson Cavani in Dublin mit 1:3 (1:1). Jonathan Walters (28.), Cyrus Christie (51.) und James McClean (77.) trafen für die Gastgeber, Jose Maria Gimenez (38.) von Atlético Madrid glich zwischenzeitlich aus.

Gegen den letztjährigen EM-Teilnehmer Albanien feierte Luxemburg außerdem einen 2:1-Sieg. Für die Kicker aus dem Fürstentum war es der erste Sieg seit rund eineinhalb Jahren.

