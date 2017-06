Alabas Verletzung schwerwiegender als gedacht

Donnerstag, 01.06.2017

Der Star von Bayern München trainierte auch am Donnerstag nicht mit der Mannschaft, sondern absolvierte ein Individualprogramm. In seinem linken Kniegelenk befindet sich durch eine geplatzte Zyste Flüssigkeit.

Erlebe die WM-Qualifikation bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

"Wir hoffen, dass wir das in den Griff kriegen, damit er dann nächste Woche voll einsteigen kann", erklärte Teamchef Marcel Koller in einer Pressekonferenz. Die Probleme rühren von einer Verletzung, die sich Alaba am 22. April im Ligaspiel der Bayern gegen Mainz (2:2) zugezogen hat. Der Wiener ließ sich daraufhin in der 17. Minute auswechseln.

Eine Zyste ist das Problem

Diagnose war damals eine Kapselzerrung. Nun berichtete Koller von einer Zyste, die aufgesprungen sei. "Es ist Flüssigkeit im Knie drinnen", schilderte der Teamchef. "Er spürt bei der Streckung noch ein bisschen ein Klemmen."

Kostenlos die wichtigsten Sport-News per WhatsApp auf's Handy

Die Probleme habe Alaba beim Mainz-Spiel erstmals verspürt, bestätigte Koller. Nur vier Tage später spielte der 24-Jährige - offenbar dank medizinischer Unterstützung - im Cup-Halbfinale gegen Dortmund (2:3) allerdings schon wieder. Auch in den vier abschließeenden Ligaspielen des deutschen Meisters war er danach über die volle Distanz im Einsatz.

"Haben noch ein paar Tage Zeit"

Das sind die Noten für die ÖFB-Kicker © GEPA 1/18 Im Testspiel gegen Finnland kam Österreich nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Vor allem in Hälfte eins, war die Elf von Marcel Koller erschreckend schwach. Das sind die Noten für die ÖFB-Kicker. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik.html © GEPA 2/18 Heinz Lindner (Note=4): Sah beim Gegentor nicht gut aus, versuchte ansonsten aber, den Ball flach zu halten und mitzuspielen. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=2.html © GEPA 3/18 Aleksandar Dragovic (Note=3-): In der gewohnten Viererkette ab der zweiten Halbzeit stärker als in der Dreier-Abwehr, aber manchmal schlampig im Spielaufbau. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=3.html © GEPA 4/18 Sebastian Prödl (Note=4): Verschätzte sich in der ersten Hälfte oft, die Abstimmung mit Dragovic und Hinteregger klappte bisweilen gar nicht. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=4.html © GEPA 5/18 Martin Hinteregger (Note=3): Vor allem in der zweiten Hälfte im Verbund mit Arnautovic auf der linken Seite erstaunlich stark, seine mutigen Offensiv-Vorstöße blieben aber letztlich unbelohnt. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=5.html © GEPA 6/18 Valentino Lazaro (Note=4): Bemüht, aber defensiv teilweise mit Stellungsfehlern und vom Kollegen Sabitzer alleingelassen. Nach vorne ging bis auf einen Schuss nicht allzu viel. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=6.html © GEPA 7/18 Zlatko Junuzovic (Note=4): Bemüht, aber unauffällig. Gegen teilweise rabiat agierende Finnen wohl eher auf seine Gesundheit als auf Spielkultur bedacht. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=7.html © GEPA 8/18 David Alaba (Note=3-): Zusammenspiel mit Harnik klappte gar nicht, Abstimmung fehlte. Der Kapitän bekam von den Finnen regelmäßig auf die Schlapfen, ehe er nach der ersten Halbzeit in der Kabine blieb. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=8.html © GEPA 9/18 Alessandro Schöpf (Note=4+): Der gebürtige Tiroler spielte zwar bemüht, bis auf eine Sense und glücklosen Offensiv-Situationen war aber nicht allzu viel zu sehen. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=9.html © GEPA 10/18 Markus Suttner (Note=5): Komplett unsichtbar, ließ seine Hinterleute des Öfteren im Stich. So keine ernsthafte Alternative für die linke Außenbahn. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=10.html © GEPA 11/18 Marcel Sabitzer (Note=4): Ließ den Kollegen Lazaro des Öfteren alleine die rechte Seite beackern, offensiv ohne Durchschlagskraft. Wurde nach 45 Minuten erlöst. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=11.html © GEPA 12/18 Martin Harnik (Note=5): Hing komplett in der Luft, hatte ganze fünf (!) Ballaktionen und damit die wenigsten aller Österreicher. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=12.html © GEPA 13/18 Stefan Lainer (Note=3): Eine ernsthafte Alternative für die Viererkette, wenngleich nach vorne weit weniger ging als bei Hinteregger auf der anderen Seite. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=13.html © GEPA 14/18 Marko Arnautovic (Note=2+): Erschreckend, wie abhängig Österreich von ihm ist. War gut drauf, Zusammenspiel mit Hinteregger klappte überraschend gut. Einziger Lichtblick. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=14.html © GEPA 15/18 Florian Grillitsch (Note=3-): Der Debütant ersetzte nach 45 Minuten Alaba, agierte aber defensiver als der Bayern-Star. Ansonsten brav, wenn auch ausbaufähig. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=15.html © GEPA 16/18 Marc Janko (Note=3-): Die Kobra agierte phasenweise zahnlos, wenngleich seine Kopfballstärke den Unterschied ausmachen hätte können. Bei einer Doppelchance erfolglos. /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=16.html © GEPA 17/18 Michael Gregoritsch (zu kurz eingesetzt) /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=17.html © GEPA 18/18 Stefan Ilsanker (zu kurz eingesetzt) /at/sport/fussball/diashow/1703/Noten-aut-fin/oefb-laenderspiel-finnland-noten-einzelkritik,seite=18.html

Nach etwas mehr als einer Woche Urlaub rückte Alaba wie seine Kollegen am Mittwoch im ÖFB-Camp in Stegersbach ein. Die erste öffentliche Trainingseinheit hatte Österreichs sechsfacher Fußballer des Jahres komplett ausgelassen, am Donnerstagvormittag spulte er mit Physiotherapeut Michael Vettorazzi in Laufschuhen auf dem Trainingsplatz ein individuelles Programm ab.

"Wir haben gesagt, dass wir noch ein paar Tage Zeit haben", erklärte Koller den späten Einstieg seines Stars. Alaba hat bereits einige Knieverletzungen hinter sich. Im Herbst 2014 und im Sommer 2015 hatte der Allrounder wegen eines Teilabrisses bzw. eines Risses des Innenbandes unter anderem die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Russland (jeweils 1:0) verpasst.

Ein Alaba-Ausfall gegen Irland würde schwer wiegen, stehen Koller in Dublin doch im Mittelfeld bereits mehrere etablierte Kräfte nicht zur Verfügung. Marko Arnautovic und Stefan Ilsanker fehlen gesperrt, Alessandro Schöpf (Knie) und Marcel Sabitzer (Oberarm) verletzt. Dazu kommen die Keeper Robert Almer (Knie) und Andreas Lukse (Schulter). Das ÖFB-Tor wird in Irland daher wie zuletzt Heinz Lindner hüten.

Alle Infos zu Österreichs Nationalmannschaft