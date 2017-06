Alle Infos zu Dänemark - Deutschland

Freitag, 02.06.2017

Wann und wo findet Dänemark - Deutschland statt?

Das Testspiel zwischen Deutschland und Dänemark findet am 6. Juni 2017 um 20.45 Uhr statt. Dänemark ist Gastgeber der Partie und hat dementsprechend ein Heimspiel. Gespielt wird in Bröndby, einem Vorort der Hauptstadt Kopenhagen. Austragungsort ist das Bröndby Stadium, in welchem der neunmalige dänische Meister Bröndby IF seine Heimspiele austrägt.

Mit welchem Kader tritt die deutsche Nationalmannschaft an?

Für das Länderspiel gegen Dänemark sowie das am 10. Juni folgende Spiel der WM-Qualifikation gegen Dänemark nominierte Bundestrainer Joachim Löw den Kader, der auch beim Confed-Cup in Russland dabei ist. Im deutschen Aufgebot werden dabei zahlreiche gestandene Nationalspieler geschont, dafür können gleich sieben Spieler ihr Debüt geben. Von der Weltmeister-Mannschaft 2014 sind nur Julian Draxler, Matthias Ginter und Shkodran Mustafi dabei. Wer für den verletzten Leroy Sane in den Kader aufrücken wird, ist noch nicht bekannt.

Spieler Verein Position Bernd Leno Bayer Leverkusen Tor Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona Tor Kevin Trapp Paris St.-Germain Tor Matthias Ginter Borussia Dortmund Abwehr Jonas Hector 1. FC Köln Abwehr Benjamin Henrichs Bayer Leverkusen Abwehr Joshua Kimmich FC Bayern München Abwehr Shkodran Mustafi FC Arsenal Abwehr Marvin Plattenhardt Hertha BSC Abwehr Antonio Rüdiger AS Rom Abwehr Niklas Süle 1899 Hoffenheim Abwehr Emre Can FC Liverpool Mittelfeld Diego Demme RB Leipzig Mittelfeld Sebastian Rudy 1899 Hoffenheim Mittelfeld Kerem Demirbay 1899 Hoffenheim Mittelfeld Julian Draxler Paris St.-Germain Mittelfeld Leon Goretzka Schalke 04 Mittelfeld Amin Younes Ajax Amsterdam Angriff Julian Brandt Bayer Leverkusen Angriff Lars Stindl Borussia Mönchengladbach Angriff Sandro Wagner 1899 Hoffenheim Angriff Timo Werner RB Leipzig Angriff

Welche Bundesliga-Profis spielen für Dänemark?

Im dänischen Kader für das Spiel gegen Deutschland stehen fünf Bundesliga-Legionäre. Borussia Mönchengladbach stellt in Person von Andreas Christensen und Jannik Vestergaard zwei der insgesamt 23 Akteure. Neben den beiden Abwehrspielern der Fohlen stellt auch der 1. FC Köln einen Defensivspieler. Frederik Sörensen wurde von Nationaltrainer Age Hareide erstmals ins dänische Aufgebot berufen. Ebenfalls dabei sind Mittelfeldspieler Thomas Delaney von Werder Bremen sowie Stürmer Yussuf Poulsen von Vizemeister RB Leipzig.

Spieler Verein Posiion Andreas Christensen Borussia Mönchengladbach Abwehr Jannik Vestergaard Borussia Mönchengladbach Abwehr Fredrik Sörensen 1. FC Köln Abwehr Thomas Delaney Werder Bremen Mittelfeld Yussuf Poulsen RB Leipzig Angriff

Wo kann ich Dänemark - Deutschland live im TV sehen?

Das ZDF überträgt die Partie aus Dänemark live. Die Vorberichte des öffentlich-rechtlichen Senders beginnt um 20.15 Uhr. Die Übertragung endet um 23.00 Uhr, eine halbe Stunde nach Spielende. Kommentiert wird das Spiel von Bela Rethy.

Wo kann ich Dänemark - Deutschland im Livestream sehen?

Das ZDF bietet neben der Variante im Free-TV auch die Option Livestream an. In der ZDF-Mediathek kann Dänemark - Deutschland über die volle Länge live verfolgt werden. Weitere Optionen stellen TVnow oder Zattoo dar. Die beiden Seiten zeigen das Live-Programm im Fernsehen online. Zudem werden auf vielen Webseiten Liveticker zur Begegnung angeboten. Auch SPOX bietet einen LIVETICKER zu Dänemark - Deutschland an.

Wie ist die Bilanz zwischen Dänemark und Deutschland?

In der Länderspielgeschichte spricht die Bilanz klar für Deutschland. Von insgesamt 26 Spielen gewann Deutschland 15. Drei Partien endeten Unentschieden, achtmal ging Dänemark siegreich vom Platz. Das erste Länderspiel der beiden Nationen gewann Dänemark im Oktober 1912 mit 3:1. Den ersten deutschen Sieg gab es erst im vierten Duell im September 1928, Deutschland gewann mit 2:1. Das wichtigste Spiel zwischen beiden Mannschaften fand bei der EM 1992 in Schweden statt. Im Finale besiegte Dänemark den amtierenden Weltmeister Deutschland sensationell mit 2:0 und holte den bislang einzigen Titel bei einer Europameisterschaft. Es ist gleichzeitig Dänemarks einziger internationaler Titel auf Verbandsebene.

Spiele Siege Deutschland Unentschieden Siege Dänemark 26 15 3 8

Wie endeten die vergangenen fünf Duelle zwischen Dänemark und Deutschland?

In den vergangenen fünf Spielen ist die Bilanz zwischen Dänemark und Deutschland ausgeglichen. Beide Nationalmannschaften gewannen je zwei Partien, ein Spiel endete Unentschieden.