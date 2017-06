Ronaldo: " Andre Silva ist ein toller Stürmer"

Montag, 12.06.2017

In absehbarer Zukunft muss Portugal dann dauerhaft ohne den 32-jährigen Ronaldo auskommen - doch davor hat CR7 selbst keine Angst.

"Wenn ich zurücktrete, wird Portugal in guten Händen sein, denn das Team hat bereits einen tollen Stürmer gefunden: Andre Silva", sagte Ronaldo der Gazzetta dello Sport. Der 21-Jährige vom FC Porto steht aktuell kurz vor seinem Wechsel zum AC Mailand und hat bei den Rossoneri am Montag bereits den Medizincheck absolviert. "Ich möchte hart arbeiten, damit ich den Worten, die er für mich übrig hatte, gerecht werden kann", erklärte Silva, als er auf die Ronaldo-Aussagen von MilanNews angesprochen wurde.

Wettbewerbsübergreifend hat Andre Silva in der vergangenen Saison für Porto 21 Treffer erzielt. Er steht im Kader Portugals für den Confed Cup in Russland und wird dort aller Voraussicht nach an der Seite Ronaldos für den Europameister stürmen.

