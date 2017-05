Schweinsteiger mit viertem Sieg in Serie

Freitag, 26.05.2017

Der serbische Stürmer Nemanja Nikolic brachte Chicago bereits in der dritten Minute mit seinem elften Saisontreffer in Führung, Schweinsteiger, der 90 Minuten auf dem Feld stand, war mit einem öffnenden Pass an der Vorbereitung beteiligt. Nach dem Ausgleich durch Roland Lamah (6.) erzielte David Accam (10.) den Siegtreffer.

Für Chicago geht es am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten im Westen, Houston Dynamo, weiter. Danach (4. Juni) wartet das Aufeinandertreffen mit Orlando City um den ehemaligen brasilianischen Weltfußballer Kaká.

Chicago Fire im Steckbrief