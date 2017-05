Beckham kämpft um MLS-Franchise

Sonntag, 21.05.2017

Die Miami Beckham United Group plant seit 2014, ein Major-League-Soccer-Team in Miami zu gründen. Als 24. Team der Liga sollte der Verein ab der Saison 2018 dabei zu sein. Probleme tauchten aber immer wieder bei der Standort-Wahl auf, da Politiker der Stadt ihr Veto einreichten.

Jetzt scheint in Miami Downtown ein Platz gefunden zu sein, um dort in naher Zukunft ein Stadion zu errichten. "Das ist unsere letzte Chance", erklärte Tim Leiweke, der gemeinsam mit Beckham verhandelt. Die endgültige Entscheidung dafür wird am 6. Juni fallen.

Auch wenn die Stadion-Bauten dann erst beginnen würden, soll die Franchise bereits in der kommenden Spielzeit an den Start gehen. Als Spielort käme bis dahin der Marlins Park, Spielstätte des MLB-Klubs Miami Marlins, infrage.

