Zidane: "Nicht sicher, dass ich bleibe"

Freitag, 07.04.2017

"Es ist überhaupt nicht sicher, dass ich im Amt bleibe, deshalb bereite ich nichts vor", sagte Zidane am Freitag bei der obligatorischen Spieltags-Pressekonferenz vor dem Stadtderby am Samstag gegen Atlético über die nächste Saison. Das Real-Hausblatt Marca schrieb danach von einer "bombazo" (Bombe).

Der große Franzose hat bei den Königlichen, bei denen er im Januar 2016 als Nachfolger von Rafael Benítez angetreten war, einen Vertrag bis 2018. Seinen größten Erfolg feierte er mit dem Triumph in der Champions League in der vergangenen Saison.

"Sehr glücklich in Madrid zu sein"

"Ich kenne diesen Verein, ich weiß, was es bedeutet, Real Madrid zu trainieren - im Guten wie im Schlechten", betonte Zidane, "deshalb rede ich immer nur über das nächste Spiel. Und daran wird sich nichts ändern, solange ich hier Trainer bin. Ich habe keine Ahnung, was danach passieren wird."

Das Starensemble Reals mit Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Weltmeister Toni Kroos führt die Primera Division vor dem Derby mit zwei Punkten Vorsprung auf den ewigen Rivalen FC Barcelona an. Zudem haben die Königlichen eine Begegnung weniger absolviert. Zidane geht mit einem "positiven Gefühl" in die Spiele gegen Atlético, die Bayern im Viertelfinale der Königsklasse (12. und 18. April) und den Clásico gegen Barça (23. April), "so wie immer, egal, was im Leben passiert."

Er sei "sehr glücklich, in Madrid zu sein und das tun zu dürfen, was ich mag", fügte Zidane (44) an: "Viele Menschen können nicht das tun, was ihnen gefällt, ich schon." Klub-Präsident Florentino Pérez hatte im Dezenber verkündet, dass Zidane "auf Lebenszeit" Trainer bei Real bleiben könne.

