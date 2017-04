Morata lässt Zukunft offen

Donnerstag, 06.04.2017

"Falls Antonio Conte mich weiter anrufen will, dann muss er meine alte Nummer haben, denn er hat mich bisher nicht erreicht", betonte der spanische Nationalspieler im Gespräch mit der AS. "Er hat wohl meine neue Nummer noch nicht."

Zudem sagte Morata, dass er sich bei Real Madrid äußerst wohl fühlt: "Ich fühle mich gut aufgehoben bei Real und das ist das Wichtigste. Ich treffe regelmäßig, fühle mich wertgeschätzt und das soll auch so bleiben."

Morata konzentriert sich zunächst auf das Hier und Jetzt

An die nächste Saison möchte der junge Angreifer noch nicht denken. Sein Fokus liegt auf einem erfolgreichen Saisonabschluss mit den Königlichen: "Ich kann nicht über die nächste Saison nachdenken, wenn wir uns gerade in so einer wichtigen Phase der aktuellen Saison befinden."

Obwohl Morata erst zehn Startelfeinsätze in dieser Spielzeit hatte, beschwert er sich nicht über seine Rolle unter Trainer Zidane: "Ich bin nicht hier, um mich zu beschweren, sondern um hart zu arbeiten und mit dem Team zu gewinnen."

Morata kehrte im vergangenen Sommer von Juventus Turin zu seinem Jugendverein Real zurück. Für die Galaktischen erzielte er in dieser Saison bisher 16 Tore in 35 Pflichtspielen.

Alvaro Morata im Steckbrief