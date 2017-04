Batistuta vor Trainerengagement

Sonntag, 16.04.2017

Der Advertiser berichtet am Wochenende über das Interesse des A-League-Klubs Adelaide United. Der Sender Fox will gar bereits von ersten Gesprächen mit der einstigen Florenzlegende erfahren haben.

Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem bisherigen Coach Guillermo Amor sind ins Stocken geraten.

Batistuta erzielte in den 90ern und Anfang der 2000er in der Serie A insgesamt 200 Tore in 344 Spielen. Als Trainer und Sportdirektor war er bislang nur in Argentinien tätig.

