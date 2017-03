Offiziell: Wilmots übernimmt Elfenbeinküste

Dienstag, 21.03.2017

Das bestätigte der Verband am Dienstag. Im Gespräch ist ein Zweijahresvertrag mit der Option auf zwei weitere Jahre. Bei den Ivorern ersetzt Wilmots den Franzosen Michel Dussuyer, der nach dem Aus in der Gruppenphase des letzten Afrika Cups zurückgetreten war.

Wilmots ist in Deutschland vor allem aus seiner Zeit bei Schalke 04 bekannt, in der er ein Teil der "Eurofighter"-Truppe war, welche in der Saison 1996/97 den UEFA Cup gewannen. Er war nach der enttäuschenden Europameisterschaft der Belgier im Vorjahr als Nationaltrainer entlassen worden.

Alle Infos zum internationalen Fußball