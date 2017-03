Nach Blind-Rauswurf: Experten fordern van Gaal

Montag, 27.03.2017

"Die Mannschaft ist sehr jung und nicht selbstbewusst. Da haben sie einen Trainer wie Louis van Gaal nötig, der autoritär mit den Spielern umgeht und ihnen klare Befehle gibt. Mit kommunikativen Trainern wie Guus Hiddink und Danny Blind kommen sie nicht zurecht. Diese Spieler brauchen eine harte Hand", sagte Ex-Nationalspieler Pierre van Hooijdonk. Co Adriaanse, ehemaliger Trainer von Ajax Amsterdam, schloss sich der Meinung an.

Der 55 Jahre alte Blind musste am Sonntagabend seinen Hut nehmen, nachdem die Elftal tags zuvor in der Gruppe A der WM-Qualifikation in Bulgarien mit 0:2 verloren hatte. Die Teilnahme an der WM in Russland 2018 ist gefährdet. Die Oranje-Stars um Bayern-Profi Arjen Robben sind mit sieben Punkten hinter Frankreich (13), Schweden (10) und Bulgarien nur Vierter.

