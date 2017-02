Hecking: Wolfsburg wird es schaffen

Dienstag, 28.02.2017

"Er wird es schaffen, dass sich die Mannschaft vom Tabellenkeller löst", sagte Hecking, mittlerweile Trainer bei Borussia Mönchengladbach, im Interview mit Sky Sport News HD: "Andries ist ein absoluter Fußball-Fachmann."

Hecking kennt den Niederländer aus seiner Zeit als Cheftrainer in Wolfsburg, damals arbeitete Jonker zeitweise als Co-Trainer für die Wölfe. "Er hat diese positive holländische Arroganz", sagte Hecking: "Er hat mit Louis van Gaal bei Top-Vereinen wie Barcelona oder Bayern München gearbeitet. Da muss man immer am Maximum arbeiten, wenn man maximalen Erfolg haben will."

Jonker leitete zuletzt die Nachwuchsakademie des englischen Top-Klubs FC Arsenal, in Wolfsburg trat er am Montag die Nachfolge des tags zuvor entlassenen Valerien Ismael an.

