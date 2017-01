Inter: Zieht es Jovetic nach Gladbach?

Dienstag, 03.01.2017

Vor dem Start ins Fußball-Jahr 2017 will Borussia Mönchengladbach möglichst Neuzugänge präsentieren. Dabei geht es Max Eberl vor allem um eine Verstärkung der zentralen Defensive sowie einem Mann für die Außen, bestätigte er kürzlich.

Die Bild berichtet nun jedoch von dem Interesse an Stevan Jovetic. Der etwas hängend agierende Stürmer konnte weder bei Manchester City noch bei Inter durchgehend überzeugen und sammelte so in dieser Saison 67 Einsatzminuten in fünf Spielen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der 27-Jährige ist noch bis 2019 in Mailand gebunden, war jedoch zuletzt vermehrt mit einem Abgang in Verbindung gebracht worden. Auch der FC Schalke 04 und der AC Florenz galten als mögliche Abnehmer des Kapitäns der Nationalmannschaft von Montenegro.

Stevan Jovetic im Steckbrief