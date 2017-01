Hulk: Habe Oscar von China-Wechsel überzeugt

Dienstag, 10.01.2017

"Ich habe mit Oscar über Shanghai SIPG geredet, bevor er gewechselt ist", erzählte Hulk Journalisten in Doha. "Ich habe ihm gesagt, dass Shanghai eine tolle Stadt ist, der Verein großartig ist und wir in den kommenden Jahren noch besser werden", so der Offensivmann.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Ich habe ihm auch gesagt, dass die Teamkollegen sehr freundlich sind und ihn willkommen heißen werden. Nachdem er sich das angehört hat, ist er zu uns gekommen", sagte Hulk.

Allerdings dürften nicht nur die warmen Worte seines Landsmannes, sondern auch die Tatsache, dass Oscar in China angeblich rund zwei Millionen Euro pro Monat verdient, für den Transfer entscheidend gewesen sein.

Hulk im Steckbrief