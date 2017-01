Ronaldo vermisste Barca-Spieler

Dienstag, 10.01.2017

Nachdem er seinen Preis entgegengenommen hatte, stellte sich der Superstar den Radiostationen Cadena COPE und Cadena SER zum Interview. "Es gab viele Zweifel an mir, innerhalb und außerhalb des Fußballs. Sie wollten mich von allen Seiten treffen, aber ich habe die Münder wieder zum Schweigen gebracht. Die Auszeichnung 'Der Beste' war für den Besten - und das bin ich", stellte er vor Selbstvertrauen strotzend klar.

Dass er all seinen Kritikern das Gegenteil beweisen konnte, erfüllt den Torjäger mit absoluter Zufriedenheit: "Es ist der beste Moment, seit ich in Madrid bin. Auch mit Portugal, das kann ich nicht vergessen. Und auf individueller Ebene ist das ebenfalls so. Also durchlebe ich derzeit den besten Moment meiner Karriere. Ich bin sehr glücklich."

Doch einen Kritikpunkt gab es für Ronaldo an diesem für ihn wunderbaren Abend: Lionel Messi und seine Kollegen vom FC Barcelona traten die Reise in die Schweiz erst gar nicht an. Ronaldo hätte sich deren Anwesenheit jedoch gewünscht: "Ich habe einfach gesagt, dass ich sie gerne hier gehabt hätte. Die Veranstaltung wäre schöner gewesen. Aber ich bin nicht traurig. Nachdem ich die Trophäe gewonnen habe, kann ich gar nicht traurig sein."

