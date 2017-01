Titelverteidiger Elfenbeinküste erneut sieglos

Freitag, 20.01.2017

Bei einer Niederlage im letzten Gruppenspiel am Dienstag gegen Marokko wäre die Elfenbeinküste sicher ausgeschieden.

Wilfried Bony (26.) und der frühere Stuttgarter Serey Dié (67.) hatten die zweimalige Führung des Kongo durch Neeskens Kebano (10.) und Junior Kabananga (28.) jeweils ausgeglichen.

Salomon Kalou vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC kam diesmal als Joker ab der 77. Spielminute zum Einsatz. Am Abend stehen sich in der Gruppe C noch Togo und Marokko gegenüber.

Alle News zum internationalen Fußball