Kalou mit Elfenbeinküste zum Afrika-Cup

Mittwoch, 28.12.2016

Manchester Uniteds Eric Bailly und Serge Aurier von Paris St. Germain gehören ebenfalls zu Dussuyers Mannschaft. Am 4. Januar muss er seine endgültige 23-köpfige Auswahl bekannt geben.

In der Gruppe C trifft die Elfenbeinküste auf Togo (16. Januar), die Demokratische Republik Kongo (20. Januar) und Marokko (24. Januar). Zur Vorbereitung spielen "die Elefanten" Anfang Januar zwei Freundschaftsspiele in Abu Dhabi gegen Schweden (8. Januar) und Uganda (11. Januar).

