Rooney: "Wir haben alle zusammengehalten"

Donnerstag, 25.05.2017

"Tragische Tage liegen hinter uns", sagte Rooney nach den kurzen Feierlichkeiten, "wir wollten den Cup für die Fans, die Opfer und deren Familien gewinnen."

Zwei Tage nach dem fürchterlichen Terroranschlag, der 22 Menschen das Leben gekostet und Unzählige verletzt hatte, hauchte der Stolz der Arbeiterstadt seinen Einwohnern wieder ein wenig Lebensmut ein. Tausende United-Anhänger fieberten beim 2:0 (1:0) im Endspiel gegen Ajax Amsterdam im Stadion mit, noch mehr verfolgten das Endspiel in der Heimat vor den Bildschirmen.

Und ganz egal ob Spieler oder Fans, ob vor Ort oder nicht: "Wir haben alle zusammengehalten. Deshalb ist es ein großartiger Erfolg - für uns und für die Stadt", sagte Rooney. "United hat bedeutendere Trophäen gewonnen, aber diese bedeutet alles für den Klub, um den Widerstand der Stadt zu zeigen nach dem Anschlag an der Manchester Arena", schrieb The Times treffend.

Manchester - a City United

"Manchester - a City united" ("Eine vereinte Stadt") hatte auf einem riesigen Banner gestanden, das unmittelbar vor dem Anpfiff von den Anhängern im Block präsentiert wurde - und vor dem die Spieler nach ihrem Triumph mit nachdenklichen Mienen in der Kabine posierten. "Los United, siegt für Manchester", stand auf einem anderen, kleineren Plakat. Und in der Tat: Von der ersten Minute an wirkten die Red Devils von Star-Teammanager José Mourinho äußerst motiviert.

Die Führung durch den französischen 100-Millionen-Mann Paul Pogba (18.) war mehr als verdient, auch nach dem Treffer des ehemaligen Dortmunder Bundesliga-Profis Henrich Mchitarjan (48.) besaß Manchester die besseren Chancen. "Wir haben den Cup, jetzt bringen wir ihn heim", versprach Pogba, der von einem "tollen Resultat für die Stadt Manchester" sprach.

Ähnlich sah es Innenverteidiger Chris Smalling, der sich freute, dass "Manchester wieder positiv in den Schlagzeilen" steht. Smalling nannte aber auch den anderen, sportlichen Grund für die grenzenlose Erleichterung im United-Lager. "Wir haben die Champions League vermisst. Endlich sind wir wieder dabei."

Denn der Erfolg in der Europa League war nach dem enttäuschenden Platz sechs in der Liga die einzige Möglichkeit, um sich doch noch für die europäische Königsklasse zu qualifizieren.

United neues Mitglied im Triple-Klub

Mit viel Leidenschaft rettete Manchester damit nicht nur eine gesamte Saison, sondern zog gleichzeitig in den elitären "Triple-Klub" ein: Champions League, Europa League (früher UEFA-Pokal) und Europapokal der Pokalsieger hatten zuvor nämlich nur Juventus Turin, Bayern München, der FC Chelsea und Ajax gewonnen.

"Natürlich ist ein Sieg in der Champions League wichtiger als einer in der Europa League", sagte Mourinho, der nie einen Hehl aus seiner Abneigung zu diesem Wettbewerb gemacht hatte: "Es war aber das letzte Puzzlestück, das noch gefehlt hat. Dieser Erfolg bedeutet alles für den Verein." Und für die Stadt, das wusste auch Mourinho.

"Was geschehen ist, ist fürchterlich. Und natürlich würden wir den Pokal eintauschen gegen all die Leben, die verloren gingen", sagte der Portugiese: "Aber das können wir nicht. Wir können der Stadt nur ein bisschen Freude zurückgeben."

