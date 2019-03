Eintracht Frankfurt verzückt Europa League: Diese SGE kann sich nur selbst schlagen

Eintracht Frankfurt wahrt mit dem Einzug ins Viertelfinale der Europa League (die Auslosung ab 13 Uhr LIVE auf DAZN und in der großen Champions-League-Webshow) die Ehre der krisengeplagten Bundesliga. Vielmehr dient der Triumph über Inter Mailand aber als Beleg dafür, dass die Hessen zum ganz großen Wurf fähig sind - vorausgesetzt, sie stehen sich nicht selbst im Weg.

Arsenal, Chelsea, Neapel, Valencia, Benfica, Villarreal, Prag. Es gab Zeiten, da wären die Fans der Eintracht schon vor Freude jauchzend umhergesprungen, hätte sich eine dieser Mannschaften nur für einen lauen Freundschaftskick vor dem Saisonstart im Waldstadion blicken lassen.

Dass eine dieser Mannschaften heute Mittag zum Viertelfinal-Gegner in der Europa League gelost wird, mag für die fußballverliebten Hessen zwar immer noch etwas Außergewöhnliches sein. Sie freuen sich aber nicht mehr in erster Linie auf die Spieler, die da von weit außerhalb an den Main pilgern.

Sie freuen sich mehr denn je auf ihre eigene Mannschaft. Auf eine "Wahnsinnsmannschaft", wie Bruno Hübner zu sagen pflegt, die spätestens seit diesem Donnerstag auch über die deutschen Landesgrenzen hinaus für Begeisterung auf der einen und Furcht auf der anderen Seite sorgt.

Inter Mailand - Eintracht Frankfurt 0:1: Einzelkritiken und Noten © getty 1/15 Eintracht Frankfurt schlägt Inter und steht im Viertelfinale der Europa League - verdient! Die Abwehr steht bombenfest, das Mittelfeld rennt bis zum Umfallen. Nur vorn stimmt es diesmal nicht. SPOX hat die Noten. © getty 2/15 KEVIN TRAPP: Was auf sein Tor kam, war ausnehmend harmlos. Gut in der Strafraumbeherrschung und beim Herauslaufen, faustete vielleicht das eine oder andere Mal zuviel. Note: 3. © getty 3/15 MARTIN HINTEREGGER: Gutes Spiel vom Abwehrchef. In der Anfangsphase mit ein paar cleveren Flügelwechseln, in der Folge auf Defensivarbeit beschränkt. Verlor keinen einzigen Zweikampf. Note: 2,5. © getty 4/15 MAKOTO HASEBE: Passte einmal nicht auf, als ihm Balde entwischte und allein auf Trapp zulief. Abgesehen davon mit starker Leistung, herausragend vor allem im Stellungsspiel. Note: 2. © getty 5/15 EVAN NDICKA: Der Junge ist 19 - und hinten eine absolute Bank. Zweikampfquote 100 Prozent, niemand klärte so oft oder gewann öfter den Ball als er. Note: 2. © getty 6/15 SEBASTIAN RODE: Aggressiv und giftig im zentralen Mittelfeld, foulte oft, zudem in die eine oder andere Nicklichkeit verstrickt. Mit schwacher Zweikampfquote (26 Prozent). Musste irgendwann völlig platt raus. Note: 3. © getty 7/15 JETRO WILLEMS: Großes Pensum, stellte seinen Körper rein, verteilte die Bälle und schloss sogar ein paar Mal ab. Der eine oder andere Ballverlust zu Beginn, danach ohne Fehl und Tadel. Note: 3. © getty 8/15 DANNY DA COSTA: Wie schon in allen bisherigen Saisonspielen in der Startelf, machte viele Meter und war vorn und hinten zu finden. Am Ende schien ihm ein wenig die Luft auszugehen. Note: 3. © getty 9/15 FILIP KOSTIC: Hatte viel Platz auf seinem Flügel - und machte enorm viel draus. Spielfreudig, mit vielen guten Vorlagen und den meisten Ballaktionen. Hätte nach drei Minuten beinahe getroffen. Vergab aber einen guten Konter kläglich. Note: 2. © getty 10/15 MIJAT GACINOVIC: Hatte nicht so viel vom Spiel wie seine Nebenleute im Mittelfeld. Auftritt ohne große Fehler, außer im Abschluss: Vergab zwei aussichtsreiche Chancen mit "Rückgaben". Note: 4. © getty 11/15 SEBASTIEN HALLER: Der übliche Auftritt als Anspiel- und Ablegstation. Traf in der 3. Minute die Latte, traf einmal aus dem Abseits. Gute Zweikampfquote, auch am Boden schwer vom Ball zu trennen. Note: 3. © getty 12/15 LUKA JOVIC: Sensationell beim 1:0, als er de Vrij überrannte und eiskalt ins lange Eck lupfte. Auch im weiteren Spielverlauf immer wieder mit Chancen - ungewöhnlich, wie fahrlässig er mit ihnen umging (sieben Torschüsse). Note: 2. © getty 13/15 JONATHAN DE GUZMAN: Kam für die letzte halbe Stunde für den angeschlagenen Gacinovic. Auf dem rechten Flügel mit unheimlich viel Platz nach vorn, legte ein paar gute Chancen auf und spielte keinen einzigen Fehlpass. Note: 2,5. © getty 14/15 MARC STENDERA: Kam in der 72. Minute für Willems, ackerte in der Defensive ohne Fehl und Tadel. Keine Bewertung. © getty 15/15 GONCALO PACIENCIA: Kam am Ende für Rode und brachte den Sieg mit über die Zeit. Keine Bewertung.

Eintracht Frankfurt braucht sich vor niemandem verstecken

Der von knapp 15.000 Anhängern begleitete Triumph im sagenumwobenen San Siro über Inter, er toppte noch einmal die grandiose Gruppenphase mit sechs Siegen aus sechs Spielen sowie die Gala in der ersten K.o.-Runde gegen Schachtjor Donezk.

Dass die Eintracht den Champions-League-Sieger von 2010 in die Knie zwang, war aufgrund der starken Hinspiel-Leistung nicht einmal sonderlich beeindruckend. Mit welcher Selbstverständlichkeit und welchem Spaß sie das tat, aber schon.

Ohne das Einwirken ihres gesperrten Trainer Adi Hütter und der in dieser Saisonphase immer größer werdenden körperlichen Belastung spielten die Frankfurter die mittellosen Nerazzurri phasenweise her, hätten mit einer besseren Chancenverwertung problemlos 4:0 statt 1:0 gewinnen können.

Eine Vorstellung, die belegte: Diese Eintracht braucht sich vor keinem Gegner zu verstecken. Auch nicht vor den vermeintlichen Top-Favoriten aus London oder Neapel. Denn neben der oft gelobten Offensive erweist sich auch die Hintermannschaft der SGE als verlässliches Prunkstück. Großen Anteil daran haben die voll eingeschlagenen Winter-Neuzugänge Martin Hinteregger und Sebastian Rode, aber auch der unermüdliche Routinier Makoto Hasebe und der für seine 19 Jahre unheimlich abgezockte Evan N'Dicka.

Eintracht Frankfurt kann sich nur selbst schlagen

Trainer Hütter stellte nicht grundlos schon vor dem Spiel die alles andere als unberechtigte Frage: "Wenn man sich keine Ziele setzt oder nicht träumt, dann frage ich mich: Wofür war der Pokalsieg gut? Wofür hat man die Gruppenphase überstanden?"

Nach der Art und Weise des Auftretens gegen Inter besteht vielmehr der Eindruck, dass sich die Eintracht in diesem Wettbewerb nur selbst schlagen kann. Etwa, indem sie so fahrlässig mit ihren Chancen umgeht wie Luka Jovic und Co. im zweiten Durchgang. Oder indem sich einige Chaoten unter ihren fantastischen Fans daneben benehmen und zündeln wie in der Schlussphase.

Dass die UEFA abermals ein Ermittlungsverfahren gegen den Verein eröffnet, gilt als wahrscheinlich. Im schlimmsten Fall droht der vorbelasteten Eintracht ein Zuschauerausschluss im nächsten Spiel. Für die friedlichen Fans, die jahrelang nur von Duellen mit europäischen Schwergewichte träumen durften, wäre das besonders schade.