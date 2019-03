Europa League - Stimmen zum Eintracht-Sieg gegen Inter Mailand: "Das war eine Heimspiel-Atmosphäre"

Bei Eintracht Frankfurt herrscht nach dem verdienten Sieg bei Inter Mailand ausgelassene Stimmung. Spieler und Trainer schwärmen von der Leistung des Teams und den mitgereisten Fans. Inter-Coach Luciano Spalletti sieht zu viele Fehler bei seiner Mannschaft.

SPOX hat die Stimmen und Reaktionen zum Achtelfinal-Rückspiel zwischen der SGE und Inter gesammelt.

Inter Mailand - Eintracht Frankfurt 0:1

Makoto Hasebe (Kapitän Eintracht Frankfurt): "Mein Kopf tut etwas weh, er hat mich an der Seite getroffen. Aber das ist kein Problem für das nächste Spiel. Ich möchte mich bei den Fans bedanken: Das war heute eine Heimspiel-Atmosphäre. Toll, dass wir davon etwas zurückgeben konnten. Wir haben eine starke Leistung gezeigt. Eigentlich hätten wir das Ding früher heimbringen müssen, drei bis vier Tore waren ohne Probleme drin. Aber nicht schlimm: Wir standen hinten gut und haben jetzt drei Mal in Folge zu Null gespielt."

Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt): "Es war ein heißer Fight. Wir hatten viele Chancen. Normalerweise sagt man ja, dass sich sowas rächt. Aber Inter war nie so gefährlich. Wir hatten immer das Gefühl, dass wir das Ding nach Hause fahren können. Es ist ein unglaublich gutes Gefühl. Wir sind stolz und froh, dass wir es geschafft haben. Ich fühle mich momentan sehr gut, habe das Vertrauen vom Trainer und dann spielt es sich einfacher. Am Ende hatte ich einen Krampf in den Waden und dann noch einen in den Bauchmuskeln - also ich war schon leer. Wenn wir so als Team weitermachen, können wir auch die ganz großen Teams ärgern."

Inter Mailand - Eintracht Frankfurt 0:1: Einzelkritiken und Noten © getty 1/15 Eintracht Frankfurt schlägt Inter und steht im Viertelfinale der Europa League - verdient! Die Abwehr steht bombenfest, das Mittelfeld rennt bis zum Umfallen. Nur vorn stimmt es diesmal nicht. SPOX hat die Noten. © getty 2/15 KEVIN TRAPP: Was auf sein Tor kam, war ausnehmend harmlos. Gut in der Strafraumbeherrschung und beim Herauslaufen, faustete vielleicht das eine oder andere Mal zuviel. Note: 3. © getty 3/15 MARTIN HINTEREGGER: Gutes Spiel vom Abwehrchef. In der Anfangsphase mit ein paar cleveren Flügelwechseln, in der Folge auf Defensivarbeit beschränkt. Verlor keinen einzigen Zweikampf. Note: 2,5. © getty 4/15 MAKOTO HASEBE: Passte einmal nicht auf, als ihm Balde entwischte und allein auf Trapp zulief. Abgesehen davon mit starker Leistung, herausragend vor allem im Stellungsspiel. Note: 2. © getty 5/15 EVAN NDICKA: Der Junge ist 19 - und hinten eine absolute Bank. Zweikampfquote 100 Prozent, niemand klärte so oft oder gewann öfter den Ball als er. Note: 2. © getty 6/15 SEBASTIAN RODE: Aggressiv und giftig im zentralen Mittelfeld, foulte oft, zudem in die eine oder andere Nicklichkeit verstrickt. Mit schwacher Zweikampfquote (26 Prozent). Musste irgendwann völlig platt raus. Note: 3. © getty 7/15 JETRO WILLEMS: Großes Pensum, stellte seinen Körper rein, verteilte die Bälle und schloss sogar ein paar Mal ab. Der eine oder andere Ballverlust zu Beginn, danach ohne Fehl und Tadel. Note: 3. © getty 8/15 DANNY DA COSTA: Wie schon in allen bisherigen Saisonspielen in der Startelf, machte viele Meter und war vorn und hinten zu finden. Am Ende schien ihm ein wenig die Luft auszugehen. Note: 3. © getty 9/15 FILIP KOSTIC: Hatte viel Platz auf seinem Flügel - und machte enorm viel draus. Spielfreudig, mit vielen guten Vorlagen und den meisten Ballaktionen. Hätte nach drei Minuten beinahe getroffen. Vergab aber einen guten Konter kläglich. Note: 2. © getty 10/15 MIJAT GACINOVIC: Hatte nicht so viel vom Spiel wie seine Nebenleute im Mittelfeld. Auftritt ohne große Fehler, außer im Abschluss: Vergab zwei aussichtsreiche Chancen mit "Rückgaben". Note: 4. © getty 11/15 SEBASTIEN HALLER: Der übliche Auftritt als Anspiel- und Ablegstation. Traf in der 3. Minute die Latte, traf einmal aus dem Abseits. Gute Zweikampfquote, auch am Boden schwer vom Ball zu trennen. Note: 3. © getty 12/15 LUKA JOVIC: Sensationell beim 1:0, als er de Vrij überrannte und eiskalt ins lange Eck lupfte. Auch im weiteren Spielverlauf immer wieder mit Chancen - ungewöhnlich, wie fahrlässig er mit ihnen umging (sieben Torschüsse). Note: 2. © getty 13/15 JONATHAN DE GUZMAN: Kam für die letzte halbe Stunde für den angeschlagenen Gacinovic. Auf dem rechten Flügel mit unheimlich viel Platz nach vorn, legte ein paar gute Chancen auf und spielte keinen einzigen Fehlpass. Note: 2,5. © getty 14/15 MARC STENDERA: Kam in der 72. Minute für Willems, ackerte in der Defensive ohne Fehl und Tadel. Keine Bewertung. © getty 15/15 GONCALO PACIENCIA: Kam am Ende für Rode und brachte den Sieg mit über die Zeit. Keine Bewertung.

Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt): "Ein fantastischer Sieg! Es hat alles exzellent funktioniert, wir sind einfach nur glücklich. Wo es endet, wird man sehen. Wir warten die Auslosung ab und sehen dann, wie weit die Reise geht."

Christian Peintinger (Co-Trainer Eintracht Frankfurt): "Wenn man beide Partien betrachtet, sind wir verdient weitergekommen. Ich bin stolz auf die tolle Leistung der Mannschaft. Wir haben unglaublich viel Leidenschaft und Hingabe gezeigt. Jeder einzelne Spieler hat alles gegeben, um ins Viertelfinale zu kommen. Einige Spieler waren am Ende von Krämpfen geplagt und sind trotzdem jeden Meter zurückgelaufen. Für mich persönlich war es ein aufregendes Ereignis, unsere Mannschaft vor so einer tollen Kulisse coachen zu dürfen. Es war ein überragendes Gefühl, am Ende noch mal mit den Fans zu feiern. Es war ein Highlight in meiner Karriere, aber in erster Linie geht es um den Erfolg der Mannschaft."

Bruno Hübner (Sportdirektor Eintracht Frankfurt): "Vor dieser Leistung kann man nur den Hut ziehen. Wie die Mannschaft heute aufgetreten ist, mit welchem Willen sie das Ding gewinnen wollte. Ich bin wirklich beeindruckt. Wir haben schon im Hinspiel im zweiten Durchgang gemerkt, dass wir sie packen können. Und genau mit diesem Selbstbewusstsein sind sie in das Spiel gegangen. Jetzt hoffen wir, dass wir ein schönes Los bekommen."

Fredi Bobic (Sportvorstand Eintracht Frankfurt): "Ich bin sehr stolz. Die Jungs haben es sich verdient, weil sie eine überragende Leistung gebracht haben. Luka hat mir vor dem Spiel drei Tore versprochen. Aber das kann er ja dann am Sonntag gegen Nürnberg einlösen ..."

Luciano Spalletti (Trainer Inter Mailand): "Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen. Wir konnten vor allem zu Beginn nicht das umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Und das hat uns, verbunden mit dem frühen Gegentor, das Leben richtig schwer gemacht. Wir sind früh draufgegangen und waren zu ungeduldig. Das war nicht notwendig. Und wenn wir mal Räume bekommen haben, haben wir diese nicht gut ausgenutzt. Insgesamt hatten wir zu wenig Ordnung, sodass es zu viele Lücken gab und wir viel laufen mussten. Wir haben versucht, das Spiel mit individuellen Fähigkeiten und nicht als Team zu lösen. Dabei haben wir zu viele falsche Entscheidungen getroffen. Diese Niederlage ist sehr bitter."