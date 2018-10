Am Donnerstag gastiert RB Leipzig am 2. Spieltag der Europa-League-Gruppenphase bei Rosenborg Trondheim. In unserem LIVE-TICKER verpasst ihr nichts zu der Partie zwischen Trondheim und RBL.

Tagsüber bleibt ihr bezüglich der aktuellsten Meldungen rund um die Vereine (z.B. Personalentscheidungen) mit diesem Artikel immer auf dem Laufenden. Ab 18.30 Uhr wird in diesem LIVE-TICKER das Geschehen begleitet.

Rosenborg Trondheim gegen RB Leipzig (RBL) heute im LIVE-TICKER

12.25 Uhr: Das Spiel wird um 12.15 Uhr in Trondheim angepfiffen.

Rosenborg Trondheim gegen Leipzig heute live: TV, Livestream

Das Spiel zwischen Rosenborg Trondheim und RB Leipzig wird nicht im Free-TV übertragen. In Deutschland wird die Partie exklusiv auf DAZN übertragen.

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der seit 2016 auf dem Markt ist. Seit dem Beginn der Saison 2018/19 hat sich DAZN in Deutschland die Übertragungsrechte für alle Matches der Europa League gesichert.

Zusätzlich zeigt DAZN auch zahlreiche Spiele der UEFA Champions League live und exklusiv und hat auch die internationalen Topligen aus England, Frankreich, Italien und Spanien im Angebot.

Sportfans, die nicht nur Fußball sehen wollen, sind bei DAZN genau richtig: Neben den Fußball-Highlights streamt DAZN die NFL, NBA, MLB, Tennis, Darts, Boxen und vieles mehr.

Seitdem DAZN ins Leben gerufen wurde, kostet eine Mitgliedschaft 9,99 Euro und ist jederzeit monatlich kündbar, dieser Preis wurde bislang nicht erhöht. Dabei ist der erste Monat sogar kostenlos. Hole dir jetzt den kostenlosen Probemonat!

Trondheim vs. RB Leipzig (RBL) heute live: Ausgangssituation

Nachdem RB Leipzig das erste Gruppenspiel gegen Salzburg mit 2:3 verloren hat, steht der Bundesligist im zweiten Spiel direkt unter Druck. Zumindest in der Liga findet Leipzig langsam aber sicher in die Spur: Nach der Niederlage am 1. Spieltag gegen den BVB hat Leipzig in der Bundesliga kein Spiel mehr verloren, allerdings gab es auch bereits zwei Punkteteilungen. Zuletzt gewann Leipzig gegen Hoffenheim und Stuttgart.

Rosenheim Trondheim führt die heimische Liga mit 52 Punkten aus 24 Spielen an und hat vier Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger. In der Europa League hingegen verloren die Norweger zum Auftakt gegen Celtic. Das ist die Tabelle der Gruppe B der Europa League.