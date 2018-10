Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom: Europa League heute live im TV, Livestream, Liveticker

Eintracht Frankfurt empfängt heute, am 2. Spieltag der Europa-League-Saison, Lazio Rom. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

In der Europa League kommt es in der Gruppe H zum Aufeinandertreffen der Sieger aus den ersten Spielen. Eintracht Frankfurt konnte in Marseille mit 2:1 gewinnen, Lazio Rom schlug den griechischen Vertreter Apollon Limassol mit 2:1.

Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Spiel findet am heutigen Donnerstag in der Commerzbank-Arena statt. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Der Sieger des Spiels hätte eine komfortable Ausgangsposition für die verbleibenden vier Spieltage. Gutes Omen übrigens für die Eintracht: Von den bisherigen 8 deutschen Teams, die mit einem Sieg in die Europa League starteten, erreichten 7 auch die K.o.-Runde.

Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom heute live im TV, Livestream, Liveticker

Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Lazio Rom wird heute im Free-TV, auf RTL Nitro gezeigt. DAZN hat sich alle Übertragungsrechte für die Europa League gesichert. DAZN zeigt neben der Europa League auch viele Champions-League-Spiele und weiteren Spitzenfußball aus der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1. Außerdem gibt's auch jede Menge US-Sport. Das komplette Paket kostet 9,99 Euro im Monat und kann monatlich gekündigt werden. Das Ganze kann auch einen Monat lang kostenlos getestet werden.

Wer unterwegs ist und das Spiel weder im TV noch im Stream verfolgen kann, dem sei der Liveticker bei SPOX ans Herz gelegt.

Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom: Die Fakten zum Spiel

Die SGE hat nur eines der letzten 14 Europapokalspiele verloren (8 Siege und 5 Remis).

Mit einem Punkteschnitt von 2,22 und einer Siegquote von 67 Prozent ist die Eintracht die beste deutsche Mannschaft der EL-Historie.

Bei der zehnten EL-Auflage ist Lazio nun zum siebten Mal dabei - das ist italienischer Höchstwert. Der größte Erfolg der Römer waren die Viertelfinalteilnahmen 2012/13 und 2017/18.

Lazio hat in der Vorsaison drei der letzten vier Auswärtspartien in der Europa League verloren.

Die SGE hat keines ihrer letzten sechs Heimspiele im Europapokal (4 Siege, 2 Remis) verloren.

Europa League: Die Spiele mit deutscher und österreichischer Beteiligung

Alle Spiele werden bei DAZN übertragen. Außerdem wird neben dem Spiel Frankfurt gegen Lazio auch das Spiel der Glasgow Rangers gegen Rapid Wien im Free-TV gezeigt. Zur Übersicht: