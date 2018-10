Eintracht Frankfurt gegen Apollon Limassol: Europa League heute live im TV, Livestream, Liveticker

In der Europa League empfängt Eintracht Frankfurt heute am dritten Spieltag den zypriotischen Vertreter Apollon Limassol. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit Apollon Limassol trifft die Eintracht Frankfurt, die mit maximaler Punktausbeute souveräner Tabellenführer ist, auf den vermeintlich schwächsten Gegner der Gruppe. Limassol konnte bisher erst ein Remis gegen Olympique Marseille einfahren und verlor in Rom gegen Lazio mit 1:2.

Eintracht Frankfurt gegen Apollon Limassol: Anpfiff und Spielstätte

Das Spiel der Frankfurter Eintracht gegen Apollon Limassol findet am heutigen Donnerstag, 25. Oktober 2018, statt. Der Anpfiff in der Commerzbank-Arena in Frankfurt erfolgt um 21 Uhr.

Europa League: Eintracht Frankfurt heute live im TV, Livestream

Das Spiel wird heute, als eins von insgesamt 15 Spielen der Europa League, im Free-TV auf RTL Nitro gezeigt. Neben der eingeschränkten Übertragung im Free-TV, kann man auf DAZN alle Spiele der UEFA Europa League im Livestream verfolgen.

DAZN kostet 9,99 Euro monatlich - einen gratis Probemonat gibt es obendrauf! Neben der Europa League zeigt DAZN zusätzlich zahlreiche Spiele der Champions League und hat auch europäischen Liga-Fußball aus der Primera Division, Premier League, Ligue 1 und Serie A im Programm.

UEFA Europa League: Eintracht Frankfurt im Liveticker

Wer das Spiel im Liveticker verfolgen will, kann das bei SPOX. Aber auch in der Konferenz kann man alle zeitgleichen Spiele der Europa League mitverfolgen.

Eintracht Frankfurt - Apollon Limassol: Fünf Siege in der Liga

Beide Mannschaften haben in ihren jeweiligen Ligen bisher fünf Siege verbuchen können. Während die Eintracht Frankfurt acht Spiele in der Bundesliga benötigte, sammelte Apollon in der zyprischen First Division die Maximalausbeute aus fünf Spielen. Generell ist Limassol in der Liga sehr torhungrig unterwegs: 18 geschossene Tore und erst ein Gegentor. Aber auch die Frankfurter Eintracht präsentierte sich zuletzt gierig. Beim 7:1-Sieg zuletzt gegen Fortuna Düsseldorf traf das vor allem auf Luka Jovic zu. Dem Serben gelang einen Fünferpack.

Europa League: Gruppe H mit Eintracht Frankfurt: Ergebnisse und Tabelle

Lazio Rom - Apollon Limassol 2:1 (1:0)

Olympique Marseille - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:0)

Eintracht Frankfurt - Lazio Rom 4:1 (2:1)

Apollon Limassol - Olympique Marseille 2:2 (0:0)

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Eintracht Frankfurt 2 6:2 4 6 2 Lazio Rom 2 3:5 -2 3 3 Apollon Limassol 2 3:4 -1 1 3 Olympique Marseille 2 3:4 -1 1

Eintracht Frankfurt gegen Apollon Limassol: Drei Fakten zum Spiel