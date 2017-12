Europa League im Livestream und Ticker: Wo kann ich Hertha gegen Östersund sehen?

Premier League So 10.12. Das Manchester Derby: United-City nur auf DAZN! NFL So 10.12. RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz FIFA Club World Cup Live Al Jazira -

Am letzten Spieltag der Gruppenphase der UEFA Europa League empfängt Hertha BSC Östersunds FK (Donnerstag, 21.05 Uhr im LIVETICKER). Hier gibt es alle Infos zur Partie, den beiden Mannschaften sowie die Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Die Europa League geht für Hertha BSC mit dem Heimspiel gegen Östersunds BK zu Ende. Die Truppe von Trainer Pal Dardai ist bereits vorzeitig ausgeschieden und kann höchstens noch Dritter werden.

Östersunds FK hingegen führt die Tabelle der Gruppe J an und steht schon sicher in der ersten K.o.-Runde. Lediglich die Frage, ob der norwegische Pokalsieger Gruppensieger wird, ist noch offen.

Um auf Nummer sicher zu gehen, muss Östersund dafür schon gewinnen, denn bei einem Remis könnte Athletic Club mit einem Sieg im Parallelspiel bei Zorya Luhansk gleichziehen und hat den direkten Vergleich mit den Norwegern gewonnen.

Europa League: Die Tabelle der Gruppe J vor dem 6. Spieltag

Platz Verein Spiele Tore Gegentore Differenz Punkte 1 Östersunds FK 5 7 3 4 10 2 Athletic Club 5 6 5 1 8 3 FC Zorya Luhansk 5 3 7 -4 6 4 Hertha BSC 5 5 6 -1 4

Wann spielt Hertha BSC gegen Östersunds FK?

Partie Hertha BSC - Östersunds FK Datum 07. Dezember 2017 Uhrzeit 21.05 Uhr Ort Olympiastadion (74.475 Plätze), Berlin

Wo kann ich die Partie im TV und Livestream sehen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt diese Partie sowie ausgewählte weitere Spiele der Europa League als Einzelspiel-Option sowie in der Konferenz. Zudem bietet Sky die Partie via Skygo als Livestream für seine Kunden an.

Wo kann ich die Partie im Liveticker verfolgen?

Natürlich bietet SPOX wie zu weiteren ausgewählten Spielen der UEFA Europa League einen Liveticker an. Für alle Spiele des 6. Spieltags inklusive der Partie Hertha-Östersund könnt Ihr zudem auch in der Konferenz verfolgen.

Diese Spieler fehlen Hertha BSC

Mittelfeldspieler Vladimir Darida fällt nach einer Knie-Operation noch bis zum Jahr 2018 aus.

Offensiv-Mann Valentin Stocker laboriert an einem Meniskusriss und steht vorerst nicht zur Verfügung.

Stürmer Julian Schieber wiederum hat immer noch Trainingsrückstand und steht ebenfalls nicht im Kader.

Dieser Spieler fehlen Östersund