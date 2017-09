Wo kann ich Köln gegen Arsenal sehen?

Bundesliga Sa Jetzt Die Highlights vom Samstag mit FCB & BVB Ligue 1 Live Caen -

Die Europa League startet in die Saison 2017/2018. Zum ersten Mal seit 25 Jahren ist auch der 1. FC Köln wieder im internationalen Geschäft vertreten. In der Gruppe H gastieren die Domstädter gleich am ersten Spieltag beim Mitfavoriten auf den Titel FC Arsenal. Wo ihr euch das Spiel anschauen oder im Liveticker verfolgen könnt und alle wissenswerten Infos gibt's hier auf SPOX.

Lange Jahre mussten die Fans des 1. FC Köln darauf warten, doch nun ist es endlich so weit. Die Domstädter starten in ihre erste Europacup-Saison seit 25 Jahren. Die Euphorie ist groß, der Erwartungsdruck hingegen klein: "Wir gehen da ohne jeglichen Druck rein und wollen Fußball spielen. Wir wollen Spaß haben und Spaß vermitteln", sagte Manager Jörg Schmadtke nach der Auslosung, als klar war, dass die Kölner am ersten Spieltag auf den FC Arsenal treffen.

Spiel FC Arsenal - 1. FC Köln Datum Donnerstag, 14. September 2017 Uhrzeit 21.05 Uhr

Im Gegensatz zum 1.FC Köln dürfte sich die Freude beim FC Arsenal auf die erste Saison in der Europa League in Grenzen halten, war man es doch gewohnt im Emirates Stadium die Hochkaräter des europäischen Fußballs in der Champions League zu empfangen. Sowohl die Kölner, als auch der FC Arsenal befinden sich aktuell in keiner guten Form. Der Effzeh verlor zum Bundesliga-Auftakt sowohl das Derby gegen Borussia Mönchengladbach, als auch das Heimspiel gegen den HSV. Der FC Arsenal befindet sich ebenfalls in den Niederungen der Premier-League-Tabelle.

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH Sky Sky Go Sport 1 Sport 1 Livestream

Sowohl Sky, als auch Sport1 übertragen die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Arsenal live im TV. Pro Spieltag überträgt Sport 1 ein deutsches Spiel der Europa League im Free TV.

Wo kann ich Arsenal gegen Köln im Liveticker verfolgen?

Neben dem Top-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Arsenal informiert euch SPOX auch über alle weitere Spiele der Europa League. Die Rückkehr der Domstädter auf die internationale Bühne gibt es hier im LIVETICKER.

Der Europa League-Kader des 1. FC Köln

Trainer Peter Stöger kann voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen. Vor dem Bundesliga-Spiel der Domstädter in Augsburg hatte Timo Horn zwar Hüftprobleme, ein Ausfall scheint jedoch unwahrscheinlich. Die Motivation für das Spiel dürfte angesichts der garantierten Europapokal-Atmosphäre von selbst kommen.

Position Spieler 1. FC Köln Torhüter Timo Horn, Thomas Kessler, Sven Müller*, Brady Scott Abwehr Dominique Heintz, Frederik Sörensen, Dominic Maroh, Jonas Hector, Pawel Olkowski, Jorge Mere, Jannes-Kilian Horn, Lukas Klünter, Joao Queiros Mittelfeld Konstantin Rausch, Marco Höger, Marcel Risse, Milos Jojic, Christian Clemens, Salih Özcan*, Leonardo Bittencour, Matthias Lehmann, Nikolas Nartey Angriff Artjoms Rudnevs, Simon Zoller, Yuya Osako, Jhon Cordoba, Sehrou Guirassy

*Spieler aus der B-Liste

Der Europa League-Kader des FC Arsenal

Trainer Arsene Wenger hat bei der Nominierung seines Europa League-Kaders auf Santi Carzola verzichtet, der nach wie vor an einer Entzündung der Fußsohle laboriert und nicht einsatzfähig ist. Gegen den 1.FC Köln wird Wenger allerdings auf Laurent Koscelny verzichten müssen, der sich im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern München in der vergangenen Saison einen Platzverweis einhandelte und für das Auftaktmatch gegen Köln gesperrt ist.

Position Spieler Arsenal London Torhüter Petr Cech, David Ospina, Matt Macey, Deyan Iliev, Ryan Huddart*, Hugo Keto* Abwehrspieler Shkodran Mustafi, Laurent Koscielny, Rob Holding, Per Mertesacker, Sead Kolasinac, Nacho Monreal, Hector Bellerin, Calum Chambers, Mathieu Debuchy, Tolaji Bola*, Chiori Johnson* Tafari Moore* Mittelfeldspieler Granit Xhaka, Francis Coquelin, Mohamed Elneny, Aaron Ramsey, Jack Wilshere, Mesut Özil, Alex Iwobi*, Jeff Reine-Adelaide*, Krystian Bielik*, Charlie Gilmour*, Marcus McGuane*, Reiss Nelson*, Ben Sheaf*, Ainsley Maitland-Niles* Stürmer Alexis Sanchez, Theo Walcott, Alexandre Lacazette, Olivier Giroud, Danny Welbeck, Chuba Akpom, Pelenda da Silva*, Aaron Eyoma*, Edward Nketiah*, Joseph Willock*

Die Gruppe H im Überblickt

Mannschaft Liga - Land FC Arsenal Premier League - England BATE Borisov Wyschejschaha Liha - Weißrussland 1. FC Köln Bundesliga - Deutschland Roter Stern Belgrad SuperLiga - Serbien

Der Spielplan des 1.FC Köln in der Europa League